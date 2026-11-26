Астрологи утверждают, что в конце ноября шанс решить давние проблемы будет у Дев, Весов и Козерогов. Девам поможет более простой подход к незавершенному делу, Весам – откровенный разговор, а Козерогам – пересмотр обязательств.

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На какие привычные черты каждого знака опирается этот прогноз, рассказывает OBOZ.UA. Первый шаг зависит от того, что задержало дело: лишние правки, невысказанное несогласие или обязанность, которую давно пора разделить с другими.

Девы завершат дело, если определят, что действительно нужно исправить

В астрологии Дев связывают с вниманием к деталям. Эта черта помогает замечать ошибки, но иногда из-за нее сложнее решить, когда работа уже готова. Если к старому заданию приходилось возвращаться из-за мелких правок, стоит определить, без каких изменений результат действительно нельзя использовать.

Когда останется только необходимое, будет проще сделать последний шаг: отправить документ, передать работу или принять решение, которое откладывали. Для Дев облегчение начнется с того, что это дело больше не будет требовать их внимания.

Весы смогут договориться о том, что до сих пор оставалось невысказанным

В астрологии Весам приписывают стремление сохранять гармонию. Если из-за этого они откладывали неприятный разговор, в конце месяца стоит обозначить один конкретный вопрос, который до сих пор оставался открытым. Начать можно с объяснения, что именно их не устраивает и каких перемен они хотят.

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Выслушав собеседника, Весы смогут проверить, одинаково ли обе стороны понимают договоренность. Если разговор касается общего дела, полезно договориться, кто сделает следующий шаг и когда. Так договоренность не придется каждый раз обсуждать заново.

Козероги пересмотрят обязанности, которые давно отнимают слишком много сил

В астрологии Козерогов связывают с настойчивостью и ответственностью. В конце ноября эти качества пригодятся, если давняя проблема связана с обязанностью, которую они привыкли выполнять самостоятельно. Начать можно с простого вопроса: какую часть работы действительно нужно делать лично?

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Если часть задачи можно передать, стоит договориться об этом прямо и объяснить, какого результата ожидают. В первую очередь это касается дел, которые регулярно отнимают время: одно четкое перераспределение работы избавит от необходимости каждый раз искать временный выход.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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