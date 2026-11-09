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Три знака зодиака вступают в новую эру: вам крупно будет вести в финансовых делах

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read2 мин
4,2 т.
Три знака зодиака вступают в новую эру: вам крупно будет вести в финансовых делах
Илюстрация к гороскопу. Источник: Создан с помощью ИИ

В воскресенье состоялось новолуние в Скорпионе, в этот период любовь захватит все внимание и вытеснит весь шум и раздражение повседневной жизни. Это захватывающе и это реально.

Астрологические знаки, возможно, еще не знают, что их ждет, но мы точно знаем, что это будет теплое и радостное чувство, так что пусть все начнется, пишет Yourtango.

Близнецы

Последнее, чего вы ожидали на этом этапе игры, – это влюбиться. Вы даже не думали об этом. И все же многие знаки в вашей жизни указывают на то, что любовь определенно витает в воздухе в понедельник.

В том, что новолуние в Скорпионе может принести с собой подобную эпоху, нет ничего удивительного. Это лунное явление – время новых начинаний. Но что удивительно, по крайней мере, для вас, так это то, что это происходит именно с вами. Вы действительно этого не ожидали.

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Вы не искали любви , но вы достаточно умны, и, что, возможно, еще важнее, достаточно смелы, чтобы позволить ей случиться. А почему бы и нет? Разве мы не достаточно настрадались в этом странном мире, в котором живем? Почему бы немного романтики не спасти положение? Что вам терять?

Весы

Итак, Весы, сегодня может быть день, который полностью изменит вашу жизнь. Потому что вот-вот начнется нечто новое и очень захватывающее. Нравится вам это или нет, но это точно про вас. Так что готовьтесь.

Мы рассматриваем влияние новолуния в Скорпионе. Эта дерзкая энергия способна изменить вашу личную жизнь к лучшему. Не сопротивляйтесь ей.

То, что поначалу может показаться неприятностью, на самом деле лишь попытка Скорпиона изменить ваше понимание любви и романтики . То, что вас ждет, не похоже ни на что, что вы переживали раньше. Это начало новой эры в вашей любви. Ожидайте больших перемен.

Водолей

Водолеи, ты всегда все делаешь по-своему, и твоя личная жизнь не исключение. Тебе нравятся те, кто тебе нравится, даже если это не те люди, с которыми тебя ожидают увидеть. Иногда ты влюбляешься в кого-то, кто не получает одобрения окружающих, и тебя это волнует? Совсем нет .

В понедельник, во время новолуния в Скорпионе, эта любовь расцветает, и снова найдутся люди, которые не понимают, почему и как вы это делаете. Честно говоря, это не их дело. И вы ни на секунду не должны потакать их опасениям.

Энергия Скорпиона подпитывает вас в стремлении следовать своим убеждениям, и это вас вполне устраивает, ведь вы все равно собирались это делать. Все всегда складывается в вашу пользу, и зачем портить то, что и так хорошо? 9 ноября вы вступаете в новую эру романтики, и вам это нравится. Наслаждайтесь!

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