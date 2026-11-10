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Три знака зодиака привлекут крупный финансовый успех во время лунного цикла в Стрельце: деньги буквально будут литься рекой

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read2 мин
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Три знака зодиака привлекут крупный финансовый успех во время лунного цикла в Стрельце: деньги буквально будут литься рекой
Илюстрация к гороскопу. Источник: unsplash

Луна в Стрельце способствует открытости мышления , и благодаря этому во вторник к нам потекут деньги. Мы больше не застряли в старых методах. Мы открыты для новых способов привлечения денег и накопления богатства. Если что-то не работает или может быть лучше, мы готовы внести изменения.

Эта готовность позволяет этим знакам зодиака действительно хорошо зарабатывать. Более того, это не разовое событие. Для многих из нас это только начало, пишет Yourtango.

Телец

Деньги текут рекой, и вы, Телец, пребываете в состоянии благодарности . Вам давно нужен был этот отдых, и когда вы получите его во вторник, вы почувствуете только облегчение и благодарность. Ах да, пора расслабиться. Наконец-то!

Благодаря тому, что на нас светит Луна в Стрельце, вы пребываете в состоянии оптимизма. Вы знаете, что все происходящее в вашей жизни предопределено. Вы принимаете все как есть и верите, что все обернется к лучшему. Такой позитивный настрой только притягивает к вам еще больше хорошего.

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Давно удача не сопутствовала вам так явно, но чем больше денег к вам поступает, тем счастливее вы становитесь и тем оптимистичнее смотрите на будущее своих финансов. Это тот момент, которого вы ждали. Наслаждайтесь своим финансовым успехом!

Весы

В вашем представлении деньги должны поступать к вам сами собой. Вы были терпеливы и, безусловно, проделали необходимую работу. Поэтому вполне естественно, что за этим последует и вознаграждение. Для вас, Весы, всегда важен баланс, и пришло время чашечке весов склониться в вашу пользу.

Это вполне возможно во время лунного цикла в Стрельце. Это лунное явление приносит баланс в вашу жизнь (и в ваш кошелек). Конечно, в мире происходят безумные вещи, но вы научились со всем этим справляться.

Именно такой образ мышления позволяет вам позволить финансовому успеху прийти к вам во вторник. Вы принимаете и хорошее, и плохое. В вашей жизни не все должно быть однобоко. Речь идет о балансе. И наконец, пришло время получить свою долю пирога.

Рыбы

Луна в Стрельце помогает вам понять, что того, что у вас есть сейчас, вполне достаточно. Вы не жаждете большего, большего, большего. Поэтому деньги, которые сейчас к вам поступают, вполне приемлемы. Возможно, это не совсем то, как вы представляете себе финансовый успех в самых смелых мечтах, но это, безусловно, удовлетворительно. Оптимистичный лунный цикл вторника позволяет вам с благодарностью взглянуть на все, что у вас есть. Вы не жадны. Вам не нужны горы денег, чтобы быть счастливым. Вы просто рады тому, что живете, и это лучше, чем деньги, в любой день.

Тем не менее, Вселенная в этом плане хитра. Поскольку вы просите очень мало, Вселенная предоставляет вам все необходимое и даже больше. Деньги текут рекой, Рыбы. Финансовый успех – за вами.

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