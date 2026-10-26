Три знака зодиака получат много счастья и любви: вам очень повезет

Когда Солнце будет противостоять Луне, три знака зодиака будут притягивать счастье и любовь. Этот транзит не совсем комфортен. Его влияние заставляет нас задумываться о вещах, к которым мы, возможно, не привыкли, включая людей, которых мы обычно списываем со счетов.

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Эти астрологические знаки окажутся в выигрыше в понедельник благодаря некоторым новым событиям в их жизни, пишет Yourtango.

Скорпион

Интересно, как складывается для вас любовь, Скорпион, учитывая, что это было последнее, о чем вы думали . Вот почему Луна, находящаяся в оппозиции к Солнцу в понедельник, оказывается такой мощной. Этот транзит напоминает вам, что никогда не знаешь наверняка! Часто любовь находит вас, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Что, пожалуй, еще более удивительно, так это то, что когда любовь приходит 26 октября, вы на самом деле к ней готовы. Возможно, это потому, что вы не тосковали по ней. Вы не отчаянно надеялись на любовь, и именно поэтому она приходит так легко и непринужденно.

И, конечно же, вы не говорите "нет". Вам нравится эта идея. Любовь? Снова? Да, пожалуйста, и почему бы и нет! У вас всего одна жизнь, так что почему бы не провести ее счастливо и в любви? Ваше сердце переполнено. Наслаждайтесь!

Рак

В твоей жизни бывали моменты, когда сама мысль о любви казалась невыносимой. Ты не всегда хотела отдавать свое сердце, Рак. И кто тебя за это осудит? Ты уже переживала разбитое сердце, и мысль о том, что это может повториться, совсем не привлекательна.

Что приятно и интересно в 26 октября, так это то, что вы можете убедиться: на самом деле не имеет значения, чего вы хотите, когда дело касается сердечных дел. Ха! Когда Луна противостоит Солнцу, это становится очевидным.

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В этот день вы окажетесь на грани влюбленности , хотите вы этого или нет. Это непростой период, но его побочные эффекты могут оказаться просто фантастическими. Вау!

Весы

Когда Луна находится в оппозиции к Солнцу, то, чего вы меньше всего ожидаете, по иронии судьбы оказывается для вас самым привлекательным вариантом. В понедельник вы удивите себя, Весы, ведь любовь приготовила для вас нечто новое.

Вам хотелось бы думать, что вы довольно консервативны, но на самом деле это не так, по крайней мере, когда дело касается романтических отношений. Этот транзит показывает, что противоположности действительно притягиваются, и в это время у вас будет кружиться голова.

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Возможно, на данном этапе вы не считали любовь неотъемлемой частью отношений, но как же вы ошибаетесь! Любовь и счастье уже здесь, Весы, и они стучатся в вашу дверь. Все произойдет не так, как вы ожидаете, но от этого только станет лучше.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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