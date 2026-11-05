Три знака зодиака получат много денег и выходных предложений в ноябре: но, не торопитесь делать выбор

Луна в Деве наделяет их невероятной проницательностью. Эта фаза Луны идеально подходит для анализа того, что сработало, а что точно не сработало. Такой анализ – их путь к финансовому успеху, потому что они видят насквозь все недостатки и сразу переходят к делу.

Видео дня

Никаких отвлекающих факторов. Их навыки принятия решений лучше, чем когда-либо, и они точно знают, когда нужно действовать, пишет Yourtango.

Телец

Возможно, вы производите на окружающих впечатление жизнерадостного, беззаботного человека, любящего посмеяться и хорошо провести время, но есть и другая правда о вас, Телец. Вы наблюдаете за всем, постоянно.

Во время убывающей Луны в Деве вы проявляете особый интерес к финансовым событиям. Ваш внешний вид может ввести людей в заблуждение, но даже в лучшем праздничном наряде вы точно знаете, что происходит.

Вот так и наступает тот самый решающий момент. Вы все это время наблюдали, и вот сегодня, в этот день, вы поняли, когда нужно воспользоваться моментом. Умница!

Козерог

Что бы вы ни планировали все это время, во время убывающей Луны в Деве что-то достигает критической точки. Внезапно вы понимаете, что пришло время заявить о своих правах.

Энергия, связанная с этим транзитом, позволяет вам отказаться от того, что для вас больше не важно. В финансовом плане это означает, что вы можете избавиться от долгов.

РЕКЛАМА

Благодаря грамотному финансовому планированию , вы теперь можете считать, что обеспечены на всю жизнь. Вы поступили правильно, Козерог, настолько правильно, что можете научить этому других.

Дева

Вы редко считаете себя человеком, который поступает правильно в отношении денег, или, по крайней мере, уже давно так не считаете, но правда в том, что вы довольно хорошо разбираетесь в финансовых вопросах.

Во время убывающей Луны в вашем знаке ваша энергия становится менее суетливой и тревожной, а гораздо более собранной и уравновешенной. Принимается важное решение, и вы уже его принимаете. Сейчас нет никаких сомнений или переосмыслений. Вы доверяете себе и точно знаете, какой выбор сделать.

Главные истории дня

К концу этого дня вы поймете, что сделали все, что могли, и что этого действительно было достаточно. Разумные решения привели к стабильному положению. Это вы сделали, Дева. Это все ваша заслуга.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий