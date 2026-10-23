Три знака зодиака наконец-то выберутся из финансовой ямы: деньги самы будут приходить в руки

Венера находится в ретроградном движении, а это значит, что четырем знакам зодиака пора закрепиться в финансовом плане. Я понимаю, что очень заманчиво полежать в постели и наблюдать, как проходит месяц. Но сейчас не время оставаться пассивным.

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По словам астролога Хейли Комет, это ретроградное движение Венеры в Скорпионе и Весах связано с вашими деньгами. Планета любви и денег становится ретроградной лишь примерно раз в 18 месяцев, и в этих знаках она не была ретроградной с 2018 года. Так что не стоит терять время. Сосредоточьтесь и приступайте к работе, пишет Yourtango.

Дева

В период ретроградного движения Венеры, Дева, сейчас самое время позаботиться о балансе в финансовом плане. Как объяснила Комета: "Деньги – это энергия. Вы можете почувствовать, когда что-то находится в энергетическом дисбалансе". И уже некоторое время все, что касается ваших финансов, кажется, идет не так, как вам хотелось бы. От карьеры до инвестиций – все идет не так, как вам хотелось бы.

Вот почему Вселенная призывает вас взять себя в руки в октябре и ноябре. Если вам недоплачивают, пора попросить повышения зарплаты или поднять цены. Если ваш труд остается незамеченным, что-то с этим сделайте. Дело в том, что что-то должно измениться. Произойдет ли это в одночасье? Вероятно, нет, но не стоит недооценивать свои навыки. Сосредоточьтесь и выберитесь из этой финансовой ямы.

Рыбы

Испытываете финансовые трудности? По словам Кометы, "в период ретроградного движения Венеры основное внимание уделяется вашим долгам, инвестициям и любым партнерским отношениям". Так что, если у вас остались неоплаченные счета, давайте их оплатим. А если кто-то вам должен деньги, попросите их вернуть.

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Будет немного напряженно , но это не проблема. Если вы составите план и будете его придерживаться, вы сможете преодолеть любое препятствие на своем пути. "Ретроградная Венера – это время, когда нужно подвести итоги прошлого", – добавил астролог. Так что, Рыбы, готовьтесь. Пришло время сосредоточиться.

Овен

Как и Рыбы, вы также сосредоточены на своих долгах и любых совместных предприятиях, пока Венера находится в ретроградном движении. Согласно Комете, ваш подход к этим вопросам скоро изменится. Раньше вы могли паниковать из-за каждого неоплаченного счета. Вам казалось, что главная цель – избавиться от финансовых долгов.

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Но теперь вы смотрите на это под другим углом. Вы стали старше и мудрее, и понимаете, что финансовый успех – это процесс, и иногда он включает в себя небольшие долги. Не чувствуйте вины за свое финансовое положение, даже если оно сейчас не идеально. Нет необходимости сдаваться. Просто сосредоточьтесь и приступайте к работе.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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