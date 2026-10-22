Три знака зодиака наконец-то получат очень многообещающий знак надежды на будущее: все дела пойдут легко и удачно

Три знака зодиака получат очень многообещающий знак надежды на будущее 22 октября 2026 года. Это хорошо, ведь они так долго ждали этого события. К счастью, благодаря ретроградному Хирону, это произойдет в четверг. Энергия Хирона заставляет нас оглядываться на прошлое и обнаруживать, что мы действительно исцелились. Возможно, не на 100%, но достаточно, чтобы вселить в нас подлинную надежду на будущее.

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Такое внутреннее самоанализ помогает нам понять, что надежда не умерла. На самом деле, она обретает второе дыхание, пишет Yourtango.

Рак

Жизнь была трудной. Вам хочется верить, что не все потеряно. Все просто, Рак. Но вы также поняли, что в каком-то смысле вам приходится самим создавать свою удачу . В этом ваш знак надежды.

В четверг, когда на вас будет влиять ретроградный Хирон, вы поймете, что погружаться в безнадежность – пустая трата времени. Жизнь бесценна, и вы точно не хотите так проводить свои дни. Ни в коем случае!

Надежда приходит к вам, когда вы принимаете взвешенное решение отгородиться от негатива, и мы говорим это совершенно серьезно. Хватит. Пора жить в мире. Вы можете это сделать. Сосредоточьтесь на позитиве и посмотрите, что произойдет.

Стрелец

В вас всегда есть часть, которая цепляется за надежду, даже когда все вокруг просто сдаются. В конце концов, вас называют вечным оптимистом зодиака. Этот дух вновь оживет в четверг во время ретроградного Хирона.

Вы просто не сдадитесь, Стрелец. Вы находите проблески надежды повсюду. Даже сталкиваясь с непрекращающимися трудностями, ваша вера остается непоколебимой. Вы знаете, что в конце концов все закончится хорошо.

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Ваш неукротимый дух – настоящая суперсила, так что примите ее и используйте. Вы рождены, чтобы быть полным надежды, и вы никогда не откажетесь от нее. Именно это отличает вас от толпы. Именно это делает вас счастливым.

Рыбы

Рыбы, вы найдете проблеск надежды, потому что активно ищете его. Иногда так устроена Вселенная. Во время ретроградного Хирона Вселенная отвечает на ваши потребности знаком.

Вы хотите знать, что все не так уж плохо, как вам все говорят. Конечно, мир полон негатива. И если вы проводите все свое время, пролистывая ленту новостей в социальных сетях, легко поверить, что вся надежда потеряна. Но этот транзит показывает вам, что это не так. Более того, у вас есть выбор, сколько негатива вы будете впитывать.

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