Соборный районный суд города Днепр полностью удовлетворил иск водителя к Департаменту патрульной полиции и Управлению патрульной полиции в Николаевской области, отменив постановление о штрафе за превышение скорости. Автоматический измеритель скорости TruCam предоставил некорректные данные о движении транспортного средства и "переместил" истца в Латинскую Америку.

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Постановление об административном правонарушении было отменено. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Как развивались события

Инцидент произошел 6 сентября 2026 года на 57-м километре автодороги М-14 в Николаевской области в направлении Одессы. По версии полиции, водитель Hyundai Sonata в населенном пункте при разрешенных 50 км/ч разогнался до 76 км/ч, превысив лимит более чем на 20 км/ч по ч. 1 ст. 122 КУоАП. Скорость зафиксировал лазерный измеритель TruCam TC 008424.

Водитель подал иск 14 сентября 2026 года и заявил, что правила не нарушал. Он двигался в правой полосе за медленным авто (не быстрее 30 км/ч), опередил его на скорости около 50–60 км/ч и начал сбрасывать скорость перед знаком 5.21.1 "Конец дополнительной полосы движения".

По словам истца, инспектор держал прибор в руках на ходу, а рядом ехал более быстрый автомобиль, который мог стать целью замера. Также водитель указал на полную массу машины в 1980 кг с ГБО, четырех человек в салоне с багажом, короткую дистанцию остановки около 50–60 метров и отсутствие предупреждающих знаков фото- и видеофиксации.

Перу в координатах и дата из 2028 года

Ключевые сомнения в достоверности материалов вызвали технические расхождения. В текстовом поле "Location" значилось "АД М14 57КМ КОБЛЕВО", но географические координаты на фото- и видеоматериалах соответствовали району возле столицы Перу – Лимы.

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В постановлении указывалось 6 сентября 2026 года (11:44:13), тогда как на видео и скриншоте с TruCam отображались "Date: 03/10/2028, Time: 06:02:53".

Между шестой и девятой секундами записи дистанция менялась со 121,2 м на 112,4 м, а данные о расстоянии на время пропадали, что истец расценил как возможную потерю сопровождения цели.

Полиция объясняла сбои координат возможным влиянием средств радиоэлектронной борьбы или радиопомех. Суд отметил, что доказательств воздействия РЭБ на конкретный прибор в районе Коблево 6 сентября 2026 года предоставлено не было, а сам риск внешних помех лишь усиливает сомнения в точности данных.

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Нарушение права на защиту и итог

По ст. 268 КУоАП истцу показали документы о поверке, но не дали их сфотографировать и получить копии на месте, а также не ознакомили с видеозаписями нагрудных камер Motorola VB400 и не разъяснили это право.

В результате суд признал вину недоказанной надлежащими и допустимыми доказательствами. Постановление серии ЕНА № 7837443 от 6 сентября 2026 года отменено, производство закрыто, судебные издержки оплачены за счет государства. Решение может быть обжаловано в Третий апелляционный административный суд в течение десяти дней.

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Напомним, в Верховной Раде провалили голосование за законопроект об усилении ответственности за превышение скорости. Народные избранники не смогли набрать необходимое количество голосов, чтобы повысить штрафы на грубое нарушение ПДД.

Как сообщал OBOZ.UA, регулярные трагические ДТП в Украине с участием мажоров, пьяных водителей или систематических нарушителей ПДД часто заканчиваются смехотворными приговорами. За совершенные на дорогах смерти людей виновники аварий получают откровенно ничтожные приговоры, которые общественность считает издевательскими.