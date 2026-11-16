Трем знакам зодиака нужно быть решительными в начале недели: лучшее время пересмотреть свои решения

На этой недели стоит действовать решительнее трем знакам зодиака – такой прогноз дает гороскоп на этот день. Для Львов на первом плане личные цели, для Скорпионов – карьера и признание, а для Раков – финансовые вопросы.

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Horo.ua связывает импульс к активным действиям с соединением Марса и Юпитера, которое по-разному скажется на каждом знаке. В то же время квадраты Солнца к этим планетам в прогнозе указывают на необходимость учитывать собственные ресурсы и выбирать приоритеты.

Лев: взять инициативу в свои руки

Львам гороскоп советует смело браться за то, что действительно важно для них самих. Марс и Юпитер в их знаке, согласно прогнозу, придают уверенности, харизмы и желания действовать самостоятельно. Этот заряд энергии уместно направить на главную личную цель, сохранив часть сил на завтра.

В общении Львам будет помогать гармоничная связь этих планет с Венерой: контакты обещают быть легкими и приятными. Однако квадрат Меркурия с Плутоном предостерегает от категоричности. Высказывать свою позицию стоит спокойно, особенно когда вечером внимание переключится с повседневных задач на партнерство.

Скорпион: открыто заявить о достижениях

Скорпионам решительность понадобится в профессиональной сфере. Соединение Марса и Юпитера в секторе карьеры гороскоп описывает как толчок к действиям и признанию. День подходит для того, чтобы рассказать о результатах своей работы и открыто заявить о достижениях.

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Солнце и Меркурий в знаке Скорпиона усиливают внимание к его представителям. В то же время в разговорах важно сдерживать резкость и чрезмерную подозрительность: квадрат Меркурия с Плутоном обостряет именно эти проявления. К желаемому результату прогноз советует продвигаться последовательно, не пытаясь потратить весь запас энергии за один рывок.

Рак: определиться с материальными вопросами

Ракам соединение Марса и Юпитера в сфере финансов и ценностей добавляет уверенности и желания действовать решительнее. Однако важные решения требуют трезвой оценки ситуации. Прежде чем озвучивать важное намерение, гороскоп советует прислушаться к интуиции и взвесить обстоятельства.

Главные истории дня

Поддержку в этот день Ракам, согласно прогнозу, окажет семья: Венера в семейном секторе способствует теплым разговорам с близкими, возможны приятные новости от родных. В общении с партнером или детьми нужно внимательно уточнять детали, чтобы избежать недопонимания. К вечеру появится желание побыть наедине со своими мыслями.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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