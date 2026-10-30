Трем знакам зодиака наконец повезет с финансами после "черной" полосы

30 октября 2026 года удача и везение сопутствуют трем знакам зодиака. Это совершенно неожиданно, и от этого только приятнее! И дело не только в удаче. Дело в деньгах. В деньгах. В том, что нам нужно и чего мы хотим. Это действительно наш счастливый день. Что мы с этим счастьем сделаем, зависит от нас.

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В этот период Луна в Раке образует тригон с Солнцем в Скорпионе в пятницу, мы позволяем себе немного расслабиться. На этот раз мы наслаждаемся этим приятным сюрпризом без всей той самокритики, к которой привыкли, пишет Yourtango.

Овен

Вот в чем дело, Овен: ты ожидал худшего, а этого не произошло. Что? Как такое могло случиться? Ты уже настолько насторожился, что начал жаловаться сам себе. А потом...

Ничего не пошло не так. На самом деле, все прошло настолько хорошо, что вы начали на этом зарабатывать. Ого, вот это поворот, и вы с радостью его примете. В пятницу, когда Луна образует тригон с Солнцем, вы можете забыть обо всех своих тревогах , потому что жизнь вот-вот станет невероятно прекрасной.

На этот раз вы вполне довольны тем, что оказались неправы. Никакого удара по самолюбию. Вы чувствуете себя счастливчиком как никогда и наслаждаетесь этим неожиданным поворотом судьбы.

Лев

Бывают моменты, когда ты смеешься над собой, Лео. Ты знаешь, что твой безграничный оптимизм порой кажется чрезмерным. Поэтому иногда ты его сдерживаешь, просто ради реальности. Но это не значит, что ты менее полон надежды.

В пятницу, когда Луна в Раке образует тригон с Солнцем в Скорпионе, вы знаете, что все у вас получится. Есть ли у вас доказательства? Вероятно, нет. Но это не значит, что вы ошибаетесь. Другие могут назвать это слепым оптимизмом, но вы называете это верой, и прямо сейчас она действительно работает на вас.

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Во время этого транзита вы получаете настолько потрясающе хорошие новости, что снова начинаете смеяться. Оказывается, быть всегда невероятно оптимистичным – это на самом деле хорошо. Кто бы мог подумать? А вы знали! И теперь вы можете наслаждаться всей удачей и благополучием, которые вас ожидают.

Скорпион

Скорпион, ты даже не представляешь, насколько удачным окажется этот день. Возможно, ты и скептически настроен, просто читая это, но Вселенная не против. Когда Солнце образует тригон с Луной в пятницу, удача обязательно придет к тебе, несмотря ни на что.

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Это поможет вам принять тот факт, что жизнь не всегда бывает трудной. Конечно, временами так кажется, но правда в том, что постоянные страдания – это не часть жизни. Идея расслабиться и одновременно получать хорошие новости кажется почти невозможной. Но вы не собираетесь этому препятствовать.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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