Трем знакам зодиака очень повезет в финансах уже до конца этой недели: можете получить наследство или большое вознаграждение

В самый удачный день вашей зодиакальной эпохи на этой неделе, с 26 октября по 1 ноября 2026 года, произойдет нечто очень хорошее. Вы находитесь в процессе трансформации, проходя через период ретроградного движения планет. Возможно, вы пока не знаете, к чему это приведет, но это нормально. В конце недели, последняя четверть Луны достигает пика в Льве, побуждая вас отпустить жизнь, которую вы себе представляли, чтобы обрести ту, которая предназначена именно вам.

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На протяжении всего этого ретроградный Меркурий продолжает открывать истину, а ретроградная Венера помогает вам сосредоточиться на пути вперед. Все складывается так, как должно, вам просто нужно позволить этому произойти, пишет Yourtango.

Овен

Самый счастливый день недели для Овнов воскресенье, 1 ноября

Спокойно отпустите прошлое , прекрасный Овен. Это не значит, что прошлого не было или что оно не имело значения. Но отпускание позволяет вам освободить место для того, что ждет своего часа.

Последняя четверть Луны в Льве восходит 1 ноября, призывая вас отпустить прошлое и жизнь, которую вы когда-то себе представляли. Это не принесет разочарований, как вы могли бы ожидать. Вместо этого это создаст пространство для принятия следующего этапа вашей судьбы. Теперь вы понимаете, что никогда не имело значения, как ваша жизнь выглядела в глазах других, а только то, как она ощущалась вами.

Телец

Самый счастливый день недели для Тельца: четверг, 29 октября.

Обратите внимание на то, что осталось, дорогие Тельцы. Новолуние в вашем знаке произошло 16 мая, положив начало лунному циклу, посвященному подлинности и взаимности в вашей жизни. Теперь, когда 29 обратите внимание на то, что осталось, и на то, что изменилось.

Речь идет не о завершении или нарушении того, что вы создали. Скорее, речь идет о самоанализе. Перестаньте делать все, что, как вам кажется, вы должны делать, и начните вкладывать силы в то, что действительно кажется вам подлинным . Именно так удача, которую вы ищете, наконец-то найдет вас.

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Близнецы

Самый счастливый день недели для Близнецов: вторник, 30 октября.

Ваша правда – это нечто незыблемое, ваше самое дорогое для Близнецов. Однако она также развивается по мере вашего исцеления и познания себя. Это не значит, что вы легкомысленны или оторваны от реальности, а скорее, что вы готовы признать, где и когда ваша правда изменилась. В самом деле, это и есть истинный признак роста .

Обратите внимание на то, что проявится 30 октября, когда Солнце в Скорпионе образует квадрат с Плутоном в Водолее. Этот счастливый день принесет возможность для трансформации. Это ваш шанс выбрать то, что лучше для вас, и уважить свои потребности и темп жизни, который созвучен вашей душе.

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