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Третий год подряд: Гордон снова возглавил рейтинг самых популярных украинских YouTube-блогеров, освещающих войну

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
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Третий год подряд: Гордон снова возглавил рейтинг самых популярных украинских YouTube-блогеров, освещающих войну
Общее количество просмотров видео Дмитрия Гордона превысило 5,8 млрд. Источник: Дмитрий Гордон / Facebook

Основатель издания "Гордон", журналист Дмитрий Гордон снова возглавил рейтинг самых популярных украинских YouTube-блогеров, рассказывающих о войне страны-агрессора России против Украины. На первом месте в этом списке издания он находится уже третий год подряд.

Об этом Дмитрий Гордон рассказал в Telegram-канале. Соответствующий рейтинг 23 октября опубликовало издание "Слово и дело".

Так, канал "В гостях у Гордона" за год увеличил аудиторию до 4,55 млн подписчиков (+2,3%), а количество просмотров превысило 3,4 млрд. У второго канала журналиста – "Дмитрий Гордон" – 3,65 млн подписчиков (+2,9% за год) и более 2,4 млрд просмотров. В сумме оба YouTube-канала Гордона насчитывают 8,2 млн подписчиков и более 5,9 млрд просмотров.

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"Я очень благодарен своим зрителям за доверие! Я в каждом эфире говорю и повторяю здесь: вы – лучшая аудитория в мире!", – написал Дмитрий Гордон.

Третий год подряд: Гордон снова возглавил рейтинг самых популярных украинских YouTube-блогеров, освещающих войну

Как изменился рейтинг блогеров за год. Источник: Инфографика slovoidilo.ua

Отметим, что второе место в рейтинге занял телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров с каналом "Мир наизнанку". Его аудитория за год выросла до 4,28 млн подписчиков (+1,7%), а количество просмотров превысило 1,4 млрд.

На третьем месте – журналист и телеведущий Владимир Золкин, известный благодаря интервью с российскими военнопленными. У его канала 2,31 млн подписчиков, что на 0,4% меньше, чем в прошлом году, и 1,5 млрд просмотров.

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