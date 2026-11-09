Написал 10 лет назад в этот день (когда Трамп впервые выиграл президентские выборы 9 ноября 2016 года):

Видео дня

"Специальное сообщение для идиотов, обвинявших Украинский институт национальной памяти в том, что законы о декоммунизации "развернули" Польшу в сторону Дуды и "довели польско-украинские отношения до катастрофы" 22 июля.

Внимание, вопрос: а в Брекзите и победе Трампа тоже виноват УИНП?!

Только идиоты не замечали, что таблоидизация медийного пространства привела к расцвету популизма и популистов.

Во времена существования Империи Зла даже обычный квалифицированный рабочий должен был читать "взрослые газеты" вроде The Times или The Washington Post.

Это порождало ощущение большей безопасности: предупрежден – значит вооружен. Разумеется, это не создавало реальной безопасности, но создавало иллюзию, что ты хотя бы что-то делаешь, чтобы чувствовать себя в большей безопасности.

Человек должен был читать серьезную прессу и таким образом лучше понимал, насколько сложен мир, что он не черно-белый и что простых ответов на сложные вопросы не существует.

Но Империя Зла исчезла, и необходимость/потребность читать серьезную прессу с каждым годом ослабевала.

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Где-то в начале 2000-х начали звучать осторожные голоса, говорившие об опасности таблоидизации СМИ и смерти журналистики. Но общества Североатлантической цивилизации игнорировали эти вызовы.

Мир кричащих заголовков создал иллюзию реальности простых ответов на сложные вопросы.

Парадокс, но падение самого ужасного в истории тоталитарного режима привело к тому, что через 25 лет после падения тоталитаризма свободные СМИ используют методы тоталитарной пропаганды: манипулируют контекстом, преувеличивают или преуменьшают значение событий и фактов.

Главные истории дня

В конкурентной борьбе с таблоидами "старые добропорядочные" СМИ сами все больше таблоидизировались. The Times все больше становилась "немного The Sun". Произошло то, что Питер Померанцев назвал "миром после правды".

В "мире после правды" правда – проверенные факты – перестала быть добродетелью как для СМИ, так и для политиков. Постмодерн победил.

20 лет относительного спокойствия создали иллюзию "конца истории": можно не читать серьезные газеты, интересуясь только тем, какой новый гаджет выпустит Джобс.

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Социальные сети создали "белый шум", который мешал выбирать главное из информационного потока. Социальные сети нивелировали авторитеты.

Консьюмеризм, социальные медиа и таблоиды привели к тому, что популисты в мире постправды становятся более конкурентоспособными. В Украине это доказано Януковичем, Тимошенко и Ляшко. В Венгрии – Орбаном, в Польше – Качиньским, в Штатах – Трампом.

Здастуй, Новый Мир – Мир-после-правды!

Сейчас мы вступаем в апогей популизма. Но популизм быстро проедает себя.

В прошлый раз кризис либерализма завершился Лениным и Гитлером.

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Ленин и Гитлер предлагали простые ответы на сложные вопросы. И коммунизм, и национал-социализм – по модулю – остаются популизмом.

Но мир сложен. Гравитация этого сложного мира действует непрерывно. Путь к катастрофе может быть долгим. Но популизм ВСЕГДА заканчивается катастрофой.

Популисты так разгоняются, что рано или поздно теряют способность адекватно оценивать реальность и истощают все ресурсы для поддержания такого политического режима. Катастрофа популизма неизбежна.

Да, у либерализма нет предохранителей от популизма. Поколения, забывающие об опасности популистов, обречены повторить ошибки дедов и прадедов.

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Мир после Трампа и Путина – это мир возвращения к либерализму, который должен выработать предохранители от популизма. Сейчас их снова нет.

"Мир после правды" завершится новыми руинами. Вряд ли это будет глобальный конфликт. Но новый "мир правды" мы будем собирать из обломков.

Пришло время испытаний и непредсказуемости, но также гражданской ответственности и умения говорить правду самому себе.

Верю в победу либерализма. Но наш путь будет сложным и изнурительным.

Подробнее об этих вызовах я писал в книге "Польские олени, Обама и коллективная память украинцев. Как преодолеть притяжение прошлого".

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