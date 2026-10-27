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Традиционная бетонная стяжка в прошлом: назван новый тренд в ремонте

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 мин
1,3 т.
Традиционная бетонная стяжка в прошлом: назван новый тренд в ремонте
Сухая технология не является универсальной заменой бетонной стяжке. Источник: pexels

Во время ремонта пол можно выровнять без традиционной цементной стяжки. Альтернативой стала сухая технология, при которой неровности компенсируют специальной засыпкой, а сверху укладывают прочные плиты.

OBOZ.UA рассказывает, что такой способ позволяет избежать длительного высыхания раствора и быстрее перейти к следующим этапам работ. Особенно удобным он может быть в квартирах и старых домах, где важно сократить продолжительность ремонта.

Что такое сухая стяжка

В отличие от традиционной технологии, сухая стяжка не предполагает заливку цементно-песчаного раствора. Перепады высоты выравнивают специальной сухой засыпкой, которую распределяют по полу и тщательно выравнивают по уровню. После этого конструкцию закрывают специальными плитами, чаще всего из гипсоволокна.

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В результате получается ровное основание для финишного покрытия. При этом важно использовать именно плиты, предназначенные для обустройства пола, а не обычный гипсокартон.

Как сухая стяжка помогает ускорить ремонт

Главное преимущество технологии – отсутствие необходимости ждать, пока высохнет мокрый раствор. После монтажа сухой системы к следующим этапам ремонта часто можно переходить значительно быстрее. Некоторые производители предлагают конструкции, на которые финишное покрытие можно укладывать примерно через сутки. Точный срок зависит от выбранной системы и материалов.

Традиционная бетонная стяжка в прошлом: назван новый тренд в ремонте

Новый тренд в ремонтах. Источник: pexels

Среди других преимуществ – меньше строительной влаги в помещении, поскольку при монтаже не используют цементный раствор. Кроме того, сухая конструкция может иметь меньший вес, что особенно важно при ремонте старых домов. При этом допустимую нагрузку на перекрытия нужно проверять отдельно.

Монтаж также не требует приготовления больших объемов цементной смеси. Однако сухая технология не означает полного отсутствия пыли: она может образовываться при засыпке материала и резке плит.

Как правильно монтировать сухую стяжку

Сначала необходимо снять старое покрытие, убрать мусор и проверить состояние основания. Щели и отверстия, через которые может просыпаться засыпка, нужно заделать. После этого укладывают предусмотренные системой разделительные слои и краевую ленту вдоль стен.

Далее сухой материал равномерно распределяют по поверхности и выравнивают по установленным ориентирам. Этот этап требует особого внимания, поскольку от качества подготовки зависит устойчивость пола. Ошибки могут привести к проседанию конструкции и появлению скрипов.

На выровненную поверхность укладывают специальные плиты. Их стыки соединяют в соответствии с инструкцией производителя – обычно с помощью клея и, если этого требует система, крепежа. В результате должен образоваться устойчивый слой, который будет равномерно распределять нагрузку.

Где в Европе используют сухую стяжку

Сухие системы для пола уже применяют в Германии и других европейских странах. Их используют, в частности, при реконструкции старых домов и обустройстве новых помещений.

Производители предлагают решения для разных типов оснований, в том числе деревянных перекрытий. Также существуют отдельные системы для теплого пола и влажных помещений. Однако совместимость зависит от конкретной конструкции, поэтому перед выбором нужно проверять характеристики всей системы.

Традиционная бетонная стяжка в прошлом: назван новый тренд в ремонте

Новый тренд в ремонте. Источник: pexels

Подходит ли сухая стяжка для плитки, ламината и паркета

Сухую стяжку можно использовать в качестве основы для разных финишных покрытий, в том числе ламината и паркетной доски. В то же время перед монтажом необходимо проверить требования производителя к конкретной системе.

Если планируется укладка керамической плитки, важно учесть жесткость основания, допустимую нагрузку, формат плитки и тип клея. Для некоторых тонких эластичных покрытий может понадобиться дополнительное сплошное выравнивание поверхности.

Поэтому сначала стоит определиться с финишным покрытием, а уже потом выбирать материалы для стяжки.

В каких случаях сухая стяжка может не подойти

Сухая технология не является универсальной заменой бетонной стяжке. В помещениях, где возможны протечки или регулярно попадает вода, необходимо использовать систему, прямо предназначенную для таких условий, и предусмотреть надлежащую гидроизоляцию.

Не стоит также пытаться скрыть сухой засыпкой серьезные дефекты перекрытия. Если основание нестабильно, имеет значительные повреждения или перепады высоты, сначала нужно оценить его состояние. Кроме того, важно учитывать требования к нагрузкам, ведь не каждый материал для засыпки подходит для любой конструкции.

Что нужно учесть перед ремонтом

Сухая стяжка позволяет выровнять пол без длительного высыхания раствора и может ускорить ремонт. Такой вариант стоит рассматривать для жилых квартир, старых домов и помещений, где важно ограничить дополнительный вес конструкции.

При этом результат зависит от правильного выбора системы, подготовки основания и соблюдения технологии монтажа. Перед покупкой материалов нужно ознакомиться с инструкцией производителя и убедиться, что выбранная система подходит для конкретного помещения и будущего напольного покрытия.

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