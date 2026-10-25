''Тотальное уничтожение'': в ''Эпицентре'' подтвердили удары РФ по магазинам сети сразу в четырех городах

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Украина и Россия – не одно и то же": трампистка Лумер указала на разительную разницу между странами"Украина и Россия – не одно и то же": трампистка Лумер указала на разительную разницу между странамиКто и когда выезжает за границуЕздят на обучение в Италию и месяцами проводят за границей: какие командировки оформляют украинские чиновники1000 километров уверенности: как подготовить автомобиль к дальней дороге и избежать лишних расходов1000 километров уверенности: как подготовить автомобиль к дальней дороге и избежать лишних расходовИллюстрация — зарплатыЗарплаты этих специалистов достигают 66 тыс. грн: кого активнее всего ищут работодатели в УкраинеИзвестный украинский боксер, помогавший российскому чемпиону, был нокаутирован в Польше. ВидеоИзвестный украинский боксер, помогавший российскому чемпиону, был нокаутирован в Польше. ВидеоРоссия снова атаковала Киев дронами: вспыхнул пожарРоссия снова атаковала Киев дронами: вспыхнул пожарРоссийский удар уничтожил последний строительный центр "Эпицентр" в Харькове. Фото и видеоРоссийский удар уничтожил последний строительный центр "Эпицентр" в Харькове. Фото и видеоКогда обрезать виноград перед зимой: советы новичкамКогда обрезать виноград перед зимой: советы новичкам58-летнего украинца признали годным к мобилизации, несмотря на хронические болезни и уход за матерью: какое решение принял суд58-летнего украинца признали годным к мобилизации, несмотря на хронические болезни и уход за матерью: какое решение принял судГде смотреть "Барселона" – "Реал": расписание трансляций главного матча выходныхГде смотреть "Барселона" – "Реал": расписание трансляций главного матча выходных

"Тотальное уничтожение": в "Эпицентре" подтвердили удары РФ по магазинам сети сразу в четырех городах

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
717
"Тотальное уничтожение": в "Эпицентре" подтвердили удары РФ по магазинам сети сразу в четырех городах
Россияне атакуют строительные магазины еще с лета. Источник: facebook.com/epicentrkua

Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины. Под российские атаки снова попали магазины строительной сети "Эпицентр".

Удары зафиксировали в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве. Об этом сообщила компания "Эпицентр".

"Тотальное уничтожение": в "Эпицентре" подтвердили удары по магазинам

Компания "Эпицентр" сообщила об ударах по своим объектам сразу в четырех городах – Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве. В публикации сеть перечислила все населенные пункты и подчеркнула, что атаки снова произошли всего за сутки.

"Тотальное уничтожение сети…" – так компания описала ситуацию.

''Тотальное уничтожение'': в ''Эпицентре'' подтвердили удары РФ по магазинам сети сразу в четырех городах

В "Эпицентре" подтвердили удары по магазинам. Источник: Скриншот

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
4,2 т.
Полнолуние Охотника в Тельце 26 октября 2026 года может изменить всю вашу жизнь: держите эмоции и себя в руках
4,2 т.
Полнолуние Охотника в Тельце 26 октября 2026 года может изменить всю вашу жизнь: держите эмоции и себя в руках
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
3,1 т.
Более двух лет считался пропавшим без вести: на фронте погиб 24-летний воин с Волыни. Фото
3,1 т.
Более двух лет считался пропавшим без вести: на фронте погиб 24-летний воин с Волыни. Фото
Даниил БорщДаниил Борщ
2,2 т.
Почему в Украине могут мобилизовать парней до 25 лет: юрист объяснил законодательную коллизию
2,2 т.
Почему в Украине могут мобилизовать парней до 25 лет: юрист объяснил законодательную коллизию
''Тотальное уничтожение'': в ''Эпицентре'' подтвердили удары РФ по магазинам сети сразу в четырех городах

Последствия удара по "Эпицентру". Источник: facebook.com/epicentrkua

Что известно об ударе по "Эпицентру" в Полтаве 25 октября

Утром 25 октября в Полтаве прогремел взрыв. Город оказался под атакой российских дронов.

Сначала местные СМИ сообщили, что под удар мог попасть гипермаркет "Эпицентр". Позже информацию об атаке на строительный торговый центр подтвердили официально. Предварительно, травмы получила 52-летняя женщина.

На тот момент масштабы разрушений уточнялись, а ликвидация последствий атаки продолжалась.

''Тотальное уничтожение'': в ''Эпицентре'' подтвердили удары РФ по магазинам сети сразу в четырех городах

Удар по Эпицентру в Полтаве 25 октября. Источник: https://t.me/dsns_telegram

''Тотальное уничтожение'': в ''Эпицентре'' подтвердили удары РФ по магазинам сети сразу в четырех городах

Удар по Эпицентру в Полтаве 25 октября. Источник: https://t.me/dsns_telegram

''Тотальное уничтожение'': в ''Эпицентре'' подтвердили удары РФ по магазинам сети сразу в четырех городах

Удар по Эпицентру в Полтаве 25 октября. Источник: https://t.me/dsns_telegram

Накануне россияне уничтожили последний "Эпицентр" в Харькове

Вечером 24 октября российские войска уничтожили в Харькове последний строительный центр сети "Эпицентр". Торговый центр в Основянском районе города атаковали ракетами.

Россияне атакуют строительные магазины еще с лета

Российские войска атакуют строительные магазины еще с лета. Значительная часть объектов, оказавшихся под ударами, принадлежит именно сети "Эпицентр".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия не прекращает свои террористические атаки на Киев. В ночь на 22 октября в Оболонском районе были повреждены строительный супермаркет "Эпицентр" и магазин JYSK.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыЭпицентрХарьковЗапорожьеПолтаваВинница
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!