''Тотальное уничтожение'': в ''Эпицентре'' подтвердили удары РФ по магазинам сети сразу в четырех городах

Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины. Под российские атаки снова попали магазины строительной сети "Эпицентр".

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Удары зафиксировали в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве. Об этом сообщила компания "Эпицентр".

"Тотальное уничтожение": в "Эпицентре" подтвердили удары по магазинам

Компания "Эпицентр" сообщила об ударах по своим объектам сразу в четырех городах – Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве. В публикации сеть перечислила все населенные пункты и подчеркнула, что атаки снова произошли всего за сутки.

"Тотальное уничтожение сети…" – так компания описала ситуацию.

Что известно об ударе по "Эпицентру" в Полтаве 25 октября

Утром 25 октября в Полтаве прогремел взрыв. Город оказался под атакой российских дронов.

Сначала местные СМИ сообщили, что под удар мог попасть гипермаркет "Эпицентр". Позже информацию об атаке на строительный торговый центр подтвердили официально. Предварительно, травмы получила 52-летняя женщина.

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На тот момент масштабы разрушений уточнялись, а ликвидация последствий атаки продолжалась.

Главные истории дня

Накануне россияне уничтожили последний "Эпицентр" в Харькове

Вечером 24 октября российские войска уничтожили в Харькове последний строительный центр сети "Эпицентр". Торговый центр в Основянском районе города атаковали ракетами.

Россияне атакуют строительные магазины еще с лета

Российские войска атакуют строительные магазины еще с лета. Значительная часть объектов, оказавшихся под ударами, принадлежит именно сети "Эпицентр".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия не прекращает свои террористические атаки на Киев. В ночь на 22 октября в Оболонском районе были повреждены строительный супермаркет "Эпицентр" и магазин JYSK.