Энергичные собаки могут стать настоящей находкой – они жизнерадостны, игривы и всегда готовы превратить обычный день во что-то более интересное. Но такой безграничный энтузиазм подходит не каждой семье.

Видео дня

Для владельцев, которые предпочитают более размеренный темп жизни, собака, нуждающаяся в постоянной стимуляции, может стать настоящим бременем. Специалист по поведению собак Уилл Атертон, собравший более 900 000 подписчиков в TikTok, опубликовал информативное видео, в котором назвал три породы, идеально подходящие тем, кто ведет насыщенную жизнь.

Английский мастиф

Английский мастиф, одна из крупнейших пород собак, известен своим спокойным, кротким характером и сильной преданностью своей семье. По словам эксперта, представители этой породы "половину дня дремлют, а остальную часть дня храпят".

Хотя английские мастифы относительно спокойны в помещении, им все же необходимы постоянная дрессировка и ранняя социализация, поскольку крупную сильную собаку, которая тянет за поводок, может быть трудно контролировать.

Сенбернар

Сенбернары известны как альпийские спасательные собаки и, как правило, ласковы, терпеливы и внимательны к людям. Они часто хорошо ладят с семьями, если их хорошо дрессировать и социализировать, но быстро растут и могут случайно сбить людей, особенно детей, просто из-за своего размера.

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Потребность в физических нагрузках обычно умеренная, хотя им нравятся регулярные прогулки и умственная стимуляция. Они линяют и для них характерно обильное слюноотделение, поэтому будьте готовы чаще убирать дома!

Английский бульдог

Английские бульдоги известны своей необычной внешностью и спокойным, часто комичным, общительным темпераментом. Как правило, они менее энергичны, чем многие другие породы, и часто довольствуются короткими прогулками и продолжительным отдыхом, что делает их популярными среди людей, которые хотят завести более спокойного питомца.

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