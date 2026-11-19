В Украине в ближайшие дни сохранится относительно комфортная температура воздуха, однако погода будет дождливой и ветреной. Уже 20 ноября территория страны окажется под влиянием циклона и атмосферных фронтов.

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Ожидаются осадки, сильные порывы ветра и плотная облачность. В то же время похолодание прогнозируют с 22 ноября, сообщила синоптик Наталка Диденко.

Какой будет погода 20 ноября

В пятницу, 20 ноября, в Украине ожидаются дожди, сильный ветер и облачная погода. Температура воздуха днем составит +5…+10 градусов.

В южных, центральных областях и на Закарпатье будет теплее – от +9 до +14 градусов. На крайнем севере столбики термометров покажут +3…+5 градусов.

Синоптик советует не забывать зонты, выбирать подходящую обувь и одеваться теплее.

Погода в Киеве 20 ноября

В столице пятница также будет дождливой и ветреной. Днем температура воздуха составит +6…+8 градусов.

Когда в Украину придет похолодание

По прогнозу Наталки Диденко, похолодание в Украине ожидается с 22 ноября. Именно тогда комфортное тепло начнет отступать.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на этой неделе в Украине будет преобладать относительно теплая погода, однако почти через день ожидаются дожди. В конце недели в отдельных регионах осадки могут переходить в мокрый снег, а температура начнет снижаться.