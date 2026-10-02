Тепло или холодно? Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в Украине на выходных. Карта

Погода в Украине на выходных, 3 и 4 октября, будет преимущественно сухой и без значительных осадков. В большинстве областей ожидается переменная или небольшая облачность, а местами будет солнечно.

Видео дня

Прохладнее всего будет на востоке и севере страны, а теплее всего — на западе и юге. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Какая будет погода 3 октября

В западных областях осадков не ожидается. Ночью температура составит +4...+9 градусов, а днем воздух прогреется до +15...+20 градусов. В Ужгороде будет до +20, в Ивано-Франковске +16...+18, на Волыни и в Ровенской области +15...+17 градусов.

На севере будет небольшая облачность без осадков. Ночью ожидается +5...+8 градусов, днем +14...+17. В Житомире и Киеве будет +14...+17, в Чернигове +15...+17, а в Сумской области +11...+13 градусов.

В центральных областях будет малооблачно и солнечно. Ночью температура опустится до +4...+8 градусов, днем составит +14...+18. В Виннице, Черкассах и Кропивницком ожидается +15...+18, в Полтаве – около +13...+15 градусов.

На востоке будет солнечно, местами с небольшой облачностью. Ночью прогнозируют +5...+8 градусов, днем +11...+16. В Харькове будет +11...+13, в Краматорске и Донецке – до +14...+16 градусов.

На юге и в Крыму ожидается ясная и солнечная погода. Ночью будет +7...+13 градусов, днем воздух прогреется до +16...+19.

РЕКЛАМА

Погода 4 октября

В западных областях ночью температура составит +4...+9 градусов, а днем – +17...+20.

На севере прогнозируется переменная облачность. Ночью будет +6...+10 градусов, днём +14...+17.

В центральных областях местами будет облачно, но существенных осадков не ожидается. Температура ночью составит +5...+11 градусов, днем +15...+18.

Главные истории дня

На востоке ожидается переменная облачность и солнце с прояснениями. Ночью температура будет колебаться от +2 до +11 градусов, днем – от +12 до +16.

На юге и в Крыму будет переменная облачность. Ночью прогнозируют +7...+14 градусов, а днем +14...+18.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2026–2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре. Наиболее вероятным периодом похолодания называют январь.

РЕКЛАМА