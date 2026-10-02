Тепло или холодно? Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в Украине на выходных. Карта

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыИллюстрация – деньги, выплатаКабмин побоялся поднять минималку хотя бы до того уровня, который необходим для выживания: сколько будут платить в 2027 годуБанки принимают в украинцев доллары по новому курсуПрежний курс больше неактуальный: сколько стоит доллар в украинских банках 2 октябряУкраина – Северная Ирландия: все подробности матча лидеров группы Лиги нацийУкраина – Северная Ирландия: все подробности матча лидеров группы Лиги нацийУкраина нанесла удар по нефтяным объектам в Самарской и Волгоградской областях: Зеленский раскрыл подробности операции. Фото и видеоУкраина нанесла удар по нефтяным объектам в Самарской и Волгоградской областях: Зеленский раскрыл подробности операции. Фото и видеоСилы обороны сократили численность армии Путина еще на 1520 оккупантов и сожгли 6 единиц спецтехники: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность армии Путина еще на 1520 оккупантов и сожгли 6 единиц спецтехники: данные ГенштабаЧерноморский флот перевели в режим повышенной боеготовности: в "Атеш" рассказали, что происходитЧерноморский флот перевели в режим повышенной боеготовности: в "Атеш" рассказали, что происходитРоссия атаковала Украину более чем сотней БПЛА, силы ПВО сбили 88 из них: последствия в областяхРоссия атаковала Украину более чем сотней БПЛА, силы ПВО сбили 88 из них: последствия в областяхГде бесплатно смотреть футбол Украина – Северная Ирландия. Расписание трансляций Лиги нацийГде бесплатно смотреть футбол Украина – Северная Ирландия. Расписание трансляций Лиги нацийДыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видеоДыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео

Тепло или холодно? Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в Украине на выходных. Карта

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read3 мин
icon 50
Тепло или холодно? Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в Украине на выходных. Карта
Прохладнее всего будет на востоке и севере страны
Источник: pixabay

Погода в Украине на выходных, 3 и 4 октября, будет преимущественно сухой и без значительных осадков. В большинстве областей ожидается переменная или небольшая облачность, а местами будет солнечно.

Прохладнее всего будет на востоке и севере страны, а теплее всего — на западе и юге. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Какая будет погода 3 октября

В западных областях осадков не ожидается. Ночью температура составит +4...+9 градусов, а днем воздух прогреется до +15...+20 градусов. В Ужгороде будет до +20, в Ивано-Франковске +16...+18, на Волыни и в Ровенской области +15...+17 градусов.

На севере будет небольшая облачность без осадков. Ночью ожидается +5...+8 градусов, днем +14...+17. В Житомире и Киеве будет +14...+17, в Чернигове +15...+17, а в Сумской области +11...+13 градусов.

Читайте также
Дарья ДуроваДарья Дурова
icon 5,2 т.
Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру "Хартии" Оболенскому: кто еще получил генеральские погоны
icon 5,2 т.
Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру "Хартии" Оболенскому: кто еще получил генеральские погоны
AstroObozAstroOboz
icon 3,0 т.
Избегайте конфликтов: Рыб ждет удача, а Стрельцы решат все свои дела – гороскоп на 2 октября для всех
icon 3,0 т.
Избегайте конфликтов: Рыб ждет удача, а Стрельцы решат все свои дела – гороскоп на 2 октября для всех
Богдан КутєповБогдан Кутєпов
icon 1,2 т.
Перестаньте калечить своих родных детей, разговаривая с ними на языке! У русского нет перспектив
icon 1,2 т.
Перестаньте калечить своих родных детей, разговаривая с ними на языке! У русского нет перспектив

В центральных областях будет малооблачно и солнечно. Ночью температура опустится до +4...+8 градусов, днем составит +14...+18. В Виннице, Черкассах и Кропивницком ожидается +15...+18, в Полтаве – около +13...+15 градусов.

На востоке будет солнечно, местами с небольшой облачностью. Ночью прогнозируют +5...+8 градусов, днем +11...+16. В Харькове будет +11...+13, в Краматорске и Донецке – до +14...+16 градусов.

На юге и в Крыму ожидается ясная и солнечная погода. Ночью будет +7...+13 градусов, днем воздух прогреется до +16...+19.

Тепло или холодно? Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в Украине на выходных. Карта

Погода в Украине 3 октября 2026 года

Источник: Скриншот

Погода 4 октября

В западных областях ночью температура составит +4...+9 градусов, а днем – +17...+20.

На севере прогнозируется переменная облачность. Ночью будет +6...+10 градусов, днём +14...+17.

В центральных областях местами будет облачно, но существенных осадков не ожидается. Температура ночью составит +5...+11 градусов, днем +15...+18.

На востоке ожидается переменная облачность и солнце с прояснениями. Ночью температура будет колебаться от +2 до +11 градусов, днем – от +12 до +16.

На юге и в Крыму будет переменная облачность. Ночью прогнозируют +7...+14 градусов, а днем +14...+18.

Тепло или холодно? Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в Украине на выходных. Карта

Погода в Украине 4 октября 2026 года

Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2026–2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре. Наиболее вероятным периодом похолодания называют январь.

Похожие темы
Прогноз погодыпогодапрогнозУкргидрометцентрсиноптик
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться