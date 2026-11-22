В Украинские Карпаты пришла настоящая зима, вершины и склоны гор засыпало снегом и ударил мороз. Так, 22 ноября на горе Пип Иван утром температура опустилась до -12° и выпало много снега.

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Также бушует штормовой ветер 17 м/с. Об этом сообщают на странице Facebook горных спасателей Прикарпатья.

Что известно

Украинские Карпаты замело снегом. На горе Пип Иван 22 ноября наблюдаются сугробы снега и штормовой ветер. Кроме того, стоит мороз -12 градусов по состоянию на 8 утра, туман и облачная погода.

"По состоянию на 08:00, 22.11.2026 на горе Пип Иван облачно, туман, ветер западный, 17 м/с., температура воздуха -12°С, выпало довольно много снега", – говорится в сообщении.

Фотографиями заснеженной горы Поп Иван поделились в ГСЧС Прикарпатья. На снимке видно, как горы замело толстым слоем снега.

Снег в Карпатах 22 ноября. Источник: ГСЧС Прикарпатья

Погода в Ивано-Франковской области 22 ноября

В Ивано-Франковской области 22 ноябрясиноптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью температура воздуха ожидается 0...+2 градуса, днем +3...+5 градусов.

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Погода в Украине 22 ноября. Источник: Укргидрометцентр

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что в некоторых западных областях Украины 21 ноября выпал снег. Погода местами в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской областях перешла на зимний режим. Снегопады, мороз, а местами туман и сильный ветер накрыли горные вершины.

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