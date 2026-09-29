Театр в бомбоубежище и флешмоб подземных школ: один из пяти лучших арт-фестивалей Европы, GogolFest, пройдет в подземельях Запорожья

С 1 по 4 октября в Запорожье пройдет международный фестиваль современного искусства GOGOLFEST Покрова, признанный одним из пяти лучших фестивалей Европы по версии EFFE Awards.

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Его главное отличие – полная адаптация к реалиям прифронтового города: 95% мероприятий пройдут в укрытиях, бункерах, паркингах, подземных школах и бомбоубежищах, поэтому у фестиваля нулевой риск отмены или прерывания из-за воздушных атак.

Запорожский "ГогольФест" получил концептуальное название TimeCode: его программа – это исследование трех этапов украинского таймкода – прошлого, настоящего и будущего.

В программе – театр из Швейцарии в бункере, выступление DakhaBrakha на парковке и первый в мире прецедент синхронной подземной арт-трансляции с участием сотен детей – учеников 15 подземных школ.

FUTURUM: DakhaBrakha организует подземный телемост между 15 школами с парковки в Запорожье

Режиссер мероприятия Владислав Троицкий готовит масштабный телемост-перформанс Futurum. Проект впервые в Украине объединит разрозненную подземную инфраструктуру города в единую цифровую художественную сеть:

Концерт лауреатов Шевченковской премии в подземной парковке: этно-хаос группы DakhaBrakha , представлявшей Украину перед 25-миллионной аудиторией на всемирной выставке World Expo – сыграет живой сет непосредственно в подземном паркинге Запорожья, который превратится в главный цифровой медиахаб фестиваля.

группы , представлявшей Украину перед 25-миллионной аудиторией на всемирной выставке World Expo – сыграет живой сет непосредственно в подземном паркинге Запорожья, который превратится в главный цифровой медиахаб фестиваля. Синхронный перформанс: параллельно в 15 подземных школах города сотни детей начнут хореографический перформанс. Каждая школа через движение и декорации будет рассказывать свою уникальную историю о страхах, мечтах и будущем.

параллельно в 15 подземных школах города сотни детей начнут хореографический перформанс. Каждая школа через движение и декорации будет рассказывать свою уникальную историю о страхах, мечтах и будущем. Трансляция по всему городу: Технические специалисты в режиме реального времени будут принимать видеосигнал из подземных школ, накладывать цифровые эффекты и транслировать готовые "видеоспектакли" на большие экраны в хабах "Орбита" и "Титан", на специальных площадках города и в YouTube.

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"Провести крупнейший фестиваль современного искусства в 30 км от линии фронта в Запорожье сегодня – это разработка рабочих инструментов безопасного взаимодействия нового поколения вместо того, чтобы парализовать украинскую культурную жизнь, как того хочет наш враг. Мы создаем прецедент, когда подземные образовательные пространства города на один вечер объединяются в единую цифровую сеть. Дети, которые каждый день живут под угрозой обстрелов, вместе с Владиславом Троицким и DakhaBrakha создают новый язык технологического искусства. Это готовый сценарий того, как прифронтовые общины могут интегрировать юную аудиторию в культуру, гарантируя им 100% безопасность", – отмечает программный директор фестиваля Анна Басова.

Главные истории дня

ТЕАТР В БУНКЕРАХ: авиньонский опыт на украинском языке и рок-версия Сковороды

Театральный блок фестиваля изолируется в безопасных укрытиях и покажет три камерных спектакля на стыке жанров:

2 октября – Опера "Сковорода. Шевченко. Стус" от DakhTrio: Всеукраинская премьера камерной оперы, объединяющей академическое, фольклорное и рок-звучание. Большинство композиций на стихи Стуса и Сковороды прозвучат со сцены впервые.

Всеукраинская премьера камерной оперы, объединяющей академическое, фольклорное и рок-звучание. Большинство композиций на стихи Стуса и Сковороды прозвучат со сцены впервые. 3 октября – "Be My Margaret!" (or in the strangeness of loneliness) (Швейцария): моноспектакль Мадлен Богхарт, построенный на интервью французской писательницы Маргерит Дюрас. 39 европейских показов на английском и французском языках, и впервые спектакль прозвучит на украинском! Электронное звучание здесь сочетается с классическим фортепиано, а сценография выступает как отдельный персонаж.

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Один из сильнейших барабанщиков впервые представит программу, адаптированную под акустику бункеров

Музыкальная программа будет посвящена актуальной украинской электронике, экспериментальному звуку и независимым саунд-коллаборациям. Среди главных анонсов подземной сцены:

SI Process от сообщества Brave! Factory: электронный проект Станислава Иващенко (известного как "Человек-Барабанная Машина"). Один из сильнейших украинских барабанщиков и саунд-продюсеров представит специальную программу, адаптированную под акустику укрытий.

электронный проект Станислава Иващенко (известного как "Человек-Барабанная Машина"). Один из сильнейших украинских барабанщиков и саунд-продюсеров представит специальную программу, адаптированную под акустику укрытий. Совместный экспериментальный проект Стаса Королева и Анастасии Весны на стыке альтернативной сцены, авторской песни и перформативных практик.

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А образовательно-дискуссионный блок фестиваля сформируют известные аналитики, урбанисты, архитекторы и социологи:

2.10 – Дискуссия о трансформации общественных пространств в прифронтовых зонах. Что именно стоит восстанавливать после войны, какие объекты должны стать новыми магнитами и как архитектура влияет на коммуникацию сообщества с внешним миром.

Что именно стоит восстанавливать после войны, какие объекты должны стать новыми магнитами и как архитектура влияет на коммуникацию сообщества с внешним миром. 3.10 – Практическая лаборатория по развитию локальных сообществ и поиску маркеров, объединяющих людей внутри группы в периоды кризисов.

поиску маркеров, объединяющих людей внутри группы в периоды кризисов. 4 октября – "Будущее. Запорожье после": панельная дискуссия с участием местных лидеров, архитекторов и международных экспертов в рамках партнерства.

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GogolFest Pokrova проходит при поддержке Запорожского городского совета и Запорожской областной военной администрации.

Попасть на мероприятия фестиваля можно, зарегистрировавшись по ссылке.

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