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Синоптик рассказала, какую погоду ожидать в Украине в субботу. Карта

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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Синоптик рассказала, какую погоду ожидать в Украине в субботу. Карта
Уже в воскресенье атмосферный фронт принесет дожди. Источник: pexels

В субботу, 10 октября, в Украине ожидается теплая и комфортная погода без осадков. В большинстве областей столбики термометров поднимутся до +18…+22 градусов, а на юге будет еще теплее.

Уже в воскресенье, 11 октября, атмосферный фронт принесет дожди в часть регионов страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Какая будет погода в Украине 10 октября

По прогнозу синоптика, суббота будет благоприятной для отдыха на природе и поездок за город, ведь дождя не ожидается ни в одном регионе Украины.

В большинстве областей температура воздуха составит +18…+22 градуса. На юге воздух прогреется до +24 градусов, тогда как в северных областях будет немного прохладнее – от +16 до +18 градусов.

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Синоптик рассказала, какую погоду ожидать в Украине в субботу. Карта

Карта. Источник: Скриншот

Где пройдут дожди в воскресенье

В воскресенье, 11 октября, очередной атмосферный фронт принесет осадки в западные области Украины, в Винницкую область и в северные регионы.

На западе страны температура воздуха снизится до +10…+13 градусов. На остальной территории будет преобладать тёплая воздушная масса, поэтому столбики термометров будут показывать +19…+24 градуса. На юге будет теплее всего – от +23 до +26 градусов.

В то же время на юге, востоке и в большинстве центральных областей существенных осадков в воскресенье не прогнозируется.

Какая будет погода в Киеве на выходных

В субботу, 10 октября, в столице осадков не предвидится. Порывистый ветер стихнет после обеда, а максимальная температура воздуха составит около +17 градусов.

В воскресенье в Киеве потеплеет до +21 градуса. Существенные осадки маловероятны, однако ближе к вечеру может пройти небольшой дождь.

Синоптик рассказала, какую погоду ожидать в Украине в субботу. Карта

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре рассказали, чем погода удивит украинцев в середине октября и когда наступит похолодание.

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