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Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на четверг: где ожидаются заморозки. Карта

Даниил БорщДаниил Борщ
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Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на четверг: где ожидаются заморозки. Карта
В четверг, 15 октября, в некоторых областях Украины ожидается прохладная погода. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

В четверг, 15 октября, в части областей Украины ожидается прохладная погода, местами возможны дожди. В то же время в большинстве северных и центральных областей ночью прогнозируются заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. Там объявили желтый уровень опасности из-за заморозков, которые могут повлиять на растения и сельскохозяйственные культуры.

Какая будет погода в регионах Украины

В западных областях будет преобладать облачная погода, местами возможны небольшие дожди. Во Львове, Луцке и Ровно ночью ожидается от +7 до +9 градусов, днём — от +9 до +11.

В Тернополе и Ивано-Франковске днем будет от +8 до +10 градусов, а в Ужгороде воздух прогреется до +11...+13 градусов.

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На севере и в центре страны ночью температура в основном составит от +4 до +8 градусов, днем – от +8 до +14.

Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на четверг: где ожидаются заморозки. Карта

Прогноз погоды на 15 октября. Источник: Скриншот

В Киеве прогнозируют +6...+8 градусов ночью и +10...+12 днем. В Полтаве возможен дождь, а температура в течение суток будет колебаться в пределах +8...+10 градусов.

В восточных областях местами ожидаются дожди. В Харькове ночью и днём прогнозируют +10...+12 градусов, в Днепре – +11...+13 ночью и +9...+11 днём. В Луганске воздух прогреется до +18...+20 градусов, а в Донецке – до +16...+18.

На юге Украины температура ночью составит преимущественно +9...+14 градусов , днем – от +10 до +16. В Одессе будет малооблачно, воздух прогреется до +13...+15 градусов. В Запорожье и Крыму возможны дожди.

Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на четверг: где ожидаются заморозки. Карта

Жёлтый уровень опасности из-за заморозков. Источник: Скриншот

Напомним, что в Украине до конца недели будет постепенно холодать, а в большинстве областей будут периодически идти дожди. По прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, с 15 октября на большинство регионов будет влиять циклон с Черного моря, который принесет небольшие и умеренные осадки и преимущественно облачную погоду.

Как писал OBOZ.UA, 13 октября снег покрыл вершину горы Пип Иван Черногорский в украинских Карпатах. По данным горных спасателей Прикарпатья, температура воздуха там опустилась до -4 градусов, а из-за облачности видимость была ограничена.

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