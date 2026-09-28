Во вторник, 29 сентября, в Украине ожидается преимущественно ясная и сухая погода. В большинстве регионов днем температура воздуха составит +16...+19 °C, а теплее всего будет на юге и в Закарпатье – до +21 °C.

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По данным Украинского гидрометцентра, осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха в зависимости от региона будет колебаться от +7 до +17 °C.

Какая погода ожидается в регионах Украины

В Киеве и области ожидается ясная и сухая погода. Ночью температура воздуха составит +10...+12 °C, а днем термометры покажут +16...+19 °C.

В западном регионе будет сухо и солнечно. Ночью температура опустится до +7...+12 °C, а днем воздух прогреется до +16...+19 °C. На Закарпатье столбики термометров покажут до +21 °C.

На севере ожидается ясный день. Температура воздуха днём составит +16...+19 °C, а ночью – +9...+11 °C.

В центральных областях будет преобладать теплая и солнечная погода. Днем столбики термометров покажут +16...+19 °C, а ночью температура будет колебаться от +10 до +13 °C.

На востоке ожидается малооблачная погода без осадков. Днем температура воздуха составит +16...+19 °C, ночью – +9...+12 °C.

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На юге Украины и в Крыму будет теплее всего. Днем воздух прогреется до +17...+21 °C, ночью температура составит +12...+17 °C. На побережье возможна переменная облачность.

Напомним, начало октября в Украине прогнозируется теплым, солнечным и в основном сухим, однако в первой половине месяца возможны заморозки. Синоптик Виталий Постригань отмечал, что к концу сентября ветер будет постепенно ослабевать, а солнечных дней в Украине станет больше.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, по предварительным прогнозам, зима 2026–2027 годов в Украине может оказаться теплее климатической нормы. Ожидается, что декабрь будет аномально тёплым, тогда как наибольшее похолодание вероятно в январе — именно тогда возможны морозы и снегопады.

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