Во вторник, 24 ноября, погода в Украине будет преимущественно облачной, однако местами сквозь облака будет выглядывать солнце. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, поэтому зонты в этот день, вероятно, не понадобятся.

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Температура воздуха во многих областях будет держаться около нуля, а в отдельных регионах ночью возможны небольшие морозы. Прогноз на завтра обнародовал Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода в Украине 24 ноября

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в западных областях сохранится прохладная погода. В частности, во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде температура будет колебаться от -1 до +1 градуса.

В Луцке, Ровно, Тернополе и Хмельницком столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Ночью местами возможно понижение температуры до -1…-2 градусов. В Черновцах будет немного теплее: ночью ожидается 0…+2 градуса, а днем воздух прогреется до +1…+3 градусов.

На севере страны также будет прохладно, но без существенных осадков. В Киеве, Житомире, Чернигове и Сумах прогнозируют от 0 до +2 градусов. В то же время в Черниговской и Житомирской областях местами температура будет колебаться в пределах -1…+1 градуса, а в Сумской области ночью может опуститься до -2 градусов.

Где в центре Украины будет теплее всего

В центральных областях температурные показатели будут несколько различаться. В Виннице и Черкассах воздух прогреется до +2 градусов, хотя ночью возможны небольшие морозы до -1 градуса.

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В Полтаве и Кропивницком синоптики прогнозируют +1…+3 градуса. В Кропивницком днем будет еще немного теплее – до +4 градусов.

В Днепре ночная температура составит +1…+3 градуса, а днем столбики термометров поднимутся до +2…+4 градусов.

Какой будет погода на востоке Украины

На востоке страны температурный фон будет несколько выше. В Харькове ночью ожидается от -1 до +1 градуса, а днем – от +1 до +3 градусов.

В Донецке воздух прогреется до +2…+4 градусов. Самые комфортные температурные показатели среди восточных городов прогнозируют в Луганске, где столбики термометров покажут +5…+7 градусов.

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Будет ли тепло на юге Украины и в Крыму

Теплее всего 24 ноября будет на юге страны и в Крыму. В Одессе и Николаеве температура воздуха составит +3…+5 градусов, а в Одессе днем может достигнуть +6 градусов.

В Херсоне и Запорожье синоптики прогнозируют +1…+3 градуса. В то же время в некоторых районах Херсонской области воздух прогреется до +5 градусов.

В Крыму температурные показатели будут выше нуля и составят +4…+6 градусов.

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Напомним, в Украине в течение недели с 23 по 29 ноября ожидается постепенное снижение температуры воздуха. В начале периода погоду будет определять южный циклон, однако во второй половине недели его сменит антициклон.

Как писал OBOZ.UA, предстоящая зима в Украине, по предварительным оценкам синоптиков, будет теплее климатической нормы, однако это не означает, что страна избежит сильных морозов. Температура может существенно колебаться: в отдельные дни января столбики термометров способны показывать как +15, так и -15 градусов.