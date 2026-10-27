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Синоптики уточнили прогноз на среду в Украине: где будет теплее всего. Карта

Анна ЯкубецАнна Якубец
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Синоптики уточнили прогноз на среду в Украине: где будет теплее всего. Карта
Иллюстративное фото. Осень. Источник: magnific.com

В среду, 28 октября, на большей части Украины будет сухая погода, лишь в некоторых центральных областях, а также на Волыни возможны дожди.

Самая низкая температура в этот день ожидается на севере страны – +10 градусов, теплее всего будет в Крыму – до 21 градуса тепла. Такую погоду прогнозирует Укргидрометцентр.

Погода 28 октября в Украине

В северных регионах преимущественно будет без осадков, лишь в Житомире возможен дождь. Ночью температура воздуха ожидается +4...+8 градусов, днем +8...+11 градусов.

В центральных областях Украины в среду ожидается дождь в Кировоградской и Черкасской областях. Ночная температура +7...+12 градусов, дневная +10...+16 градусов.

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На юге в этот день прогнозируют преимущественно сухую погоду, лишь в Николаевской области возможен дождь. Ночная температура воздуха ожидается +10...+15 градусов, дневная +14... +18 градусов.

На востоке нашей страны будет преимущественно сухая погода. Ночью температура воздуха достигнет +8...+12 градусов, днем +10...+14 градусов.

28 октября на западе Украины будет преимущественно сухая погода, лишь в Волынской области синоптики прогнозируют дождь. Температура воздуха ночью +6...+10 градусов, днем +9...+16 градусов, при этом теплее всего будет в Ужгороде – солнечная погода, температура +14...+16 градусов.

В Крыму синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью будет +13...+15, днем +19...+21 градус.

Погода в Киеве

В столице в среду, 28 октября, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет +6...+8 градусов, днем +8...+10 градусов.

Прогноз погоды на 28 октября.Источник: Укргидрометцентр

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине. Так, средняя температура воздуха в Украине в ноябре 2026 года и зимой 2026-2027 годов может быть на 1-2°C выше климатической нормы. Однако в этот период возможны морозы, похолодание и опасные погодные явления.

Также мы писали о том, что утром, 27 октября, в Карпатах выпал снег. В частности, в Драгобрате слой снега покрыл склоны, деревья и крыши домов, а температура опустилась ниже нуля. Спасатели призвали туристов в таких условиях не отправляться в горы и не подвергать себя опасности.

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