Синоптики уточнили прогноз на пятницу в Украине: где пройдут дожди. Карта

В пятницу, 23 октября, в части областей Украины будет переменная погода. Ожидаются дожди, а на западе страны будет ощутимо прохладнее, чем в других регионах. В то же время в ближайшие дни температура воздуха днем местами будет достигать +20 градусов.

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Тогда как в западных областях 23 октября дневная температура составит лишь +8…+13 градусов из-за плотной облачности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На Правобережье Украины в отдельные дни также возможны густые туманы, которые будут ухудшать видимость на дорогах.

В западных областях прогнозируют переменную облачность, преимущественно без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит +6…+11 градусов, а днем в большинстве регионов ожидается +10…+14 градусов.

На севере страны и в Киеве будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +9…+14 градусов, днем температура будет колебаться в пределах +12…+16 градусов. В столице днем ожидается около +10…+12 градусов.

В центральных областях будет преобладать облачная погода с периодическими локальными дождями. Ночью воздух прогреется до +11…+15 градусов, а днем температура составит +14…+18 градусов.

На востоке Украины ожидается переменная облачность. В основном будет сухо, хотя местами возможны небольшие осадки. Ночью температура составит +7…+11 градусов, днем – +12…+18 градусов.

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На юге сохранится относительно теплая погода с облачностью и прояснениями. Ночью синоптики прогнозируют +14…+18 градусов, а днем – +15…+18 градусов.

С 22 по 25 октября ночная температура в Украине составит +6…+12 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +14…+20 градусов. Исключением станет запад страны, где 23 октября будет прохладнее.

Небольшие, а местами умеренные дожди с моросью в западных регионах также ожидаются 22-23 и 26-27 октября. Водителям на Правобережье стоит учитывать вероятность густых туманов, которые могут осложнять движение по автодорогам.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что погода в Украине в четверг, 22 октября, останется относительно теплой. Впрочем, синоптики ожидают, что дождь пройдет почти везде (кроме востока и юго-востока, а ночью – также и запада страны).