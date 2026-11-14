Синоптики уточнили прогноз на воскресенье в Украине: где ударит мороз. Карта

В воскресенье, 15 ноября, в Украине сохранится прохладная осенняя погода с температурными контрастами между регионами. В некоторых областях ожидаются ночные морозы, тогда как днем по стране будут преобладать плюсовые показатели термометров.

Видео дня

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра. В большинстве областей Украины будет облачно с прояснениями.

Самые низкие ночные температуры ожидаются в западной части страны, а также в некоторых северных регионах.

На западе Украины ночью столбики термометров будут показывать от 0 до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +5…+7 градусов. В Закарпатье будет немного теплее – до +6…+8 градусов.

В Сумской области ночная температура составит +3…+5 градусов, а днем ожидается от +4 до +6 градусов. Похожие дневные показатели прогнозируют и в Черниговской и Житомирской областях, однако ночью там будет холоднее: от 0 до -2 градусов.

РЕКЛАМА

В центральных и восточных регионах ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +1…+4 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +4…+7 градусов.

В Донецкой и Луганской областях ночная температура составит +2…+4 градуса, а дневная – +5…+8 градусов.

Тогда как самые высокие температурные показатели прогнозируют в южных областях и Крыму. В Одесской, Херсонской и Запорожской областях, а также на полуострове ночью ожидается +1…+5 градусов.

Главные истории дня

Днем воздух в этих регионах прогреется до +6…+8 градусов. Погода будет с переменной облачностью и солнечными прояснениями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что зима 2026-2027 годов, по предварительным оценкам, будет теплее климатической нормы. В то же время украинцам стоит готовиться к резким перепадам температуры, сильным морозам, снегопадам и гололедице.