В четверг, 26 ноября, на большей части территории Украины будет сухая погода, осадки не прогнозируются. Холоднее всего в этот день будет в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях – до -4 градусов.

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Теплее всего будет в Одессе и Симферополе – до 9 градусов тепла. Такую погоду прогнозирует Укргидрометцентр.

Погода в Украине 26 ноября

26 ноября на западе Украины осадков не будет, в Волынской области облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -4...-2 градуса, днем до +2 градусов, при этом теплее всего ожидается в Ужгороде – +3...+5.

В северных регионах также осадков не ожидается. Ночью температура воздуха ожидается 0...-2 градуса, днем до -3 градусов.

В центральных областях Украины в четверг будет без осадков. Ночная температура воздуха составит -3+...+1 градус, дневная -1...+2 градуса.

На юге в этот день прогнозируют отсутствие осадков. Ночная температура воздуха ожидается -3...+4 градуса, дневная +6... +8 градусов.

На востоке нашей страны ночью температура воздуха достигнет -1...+1 градуса, днем +1...+3 градуса.

В Крыму синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью будет +3...+5 градусов, днем +7...+9 градусов.

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Погода в Киеве

В столице в этот день ожидается облачная погода с прояснениями. Температура ночью будет -3...-1, днем -1...+1 градус.

Погода в Украине 26 ноября. Источник: Укргидрометцентр

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