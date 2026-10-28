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Синоптики уточнили прогноз на четвер в Украине: где будет теплее всего. Карта

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
264
Синоптики уточнили прогноз на четвер в Украине: где будет теплее всего. Карта
Осень. Иллюстративное фото. Источник: magnific.com

В четвер, 29 октября, в Украине будет преобладать облачная погода, в некоторых регионах пройдут дожди. Теплее всего будет в Крыму, где воздух прогреется до +17 градусов.

Такой прогноз опубликовал Украинский гидрометеорологический центр. В отдельных северо-западных районах днем температура не поднимется выше +8 градусов.

Погода 29 октября в Украине

На севере страны будет преобладать облачная погода, а в Черниговской области возможен дождь. Ночью температура составит +5...+8 градусов, днем – +8...+13.

В центральных областях также будет облачно, местами прогнозируют осадки. Ночью столбики термометров покажут +7...+11 градусов, днем – +9...+14. В Киеве ожидается небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +5...+7 градусов, днем – +8...+10.

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Синоптики уточнили прогноз на четвер в Украине: где будет теплее всего. Карта

Прогноз погоды на 29 октября. Источник: Укргидрометцентр

На юге сохранится облачная погода, местами будет идти дождь. В ночные часы ожидается +11...+14 градусов, а днем – +12...+14.

На востоке также будет преимущественно облачно, местами пройдут дожди. Ночью температура составит +8...+14 градусов, днем – +12...+14.

На западе страны небо затянет облаками, в некоторых районах возможны осадки. Ночью воздух охладится до +5...+11 градусов, днем прогреется до +8...+15. Самая прохладная погода будет в отдельных северо-западных районах, тогда как в Закарпатье температура поднимется до +15 градусов.

В Крыму прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью термометры покажут +12...+14 градусов, а днем – +15...+17.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале ноября в Украине постепенно будет холодать, а в первой декаде месяца в отдельных западных областях возможен мокрый снег. По словам синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, в высокогорных районах Карпат снежный покров местами уже достигает 14 сантиметров.

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