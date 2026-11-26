Первый месяц зимы в Украине начнется с морозов: в некоторых городах ночью столбики термометров будут опускаться до -7…-8 градусов. Однако позже холод отступит, и уже с 16 декабря в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре днем будет выше нуля.

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Такой прогноз на период опубликовал сервис METEOFOR. В нем указаны ожидаемые температуры и характер осадков в пяти крупнейших городах Украины.

Погода в Киеве

В столице первые дни декабря будут морозными. С 30 ноября по 2 декабря днем температура составит от -3 до -1 градуса, а ночью будет опускаться до -5…-6.

3 декабря ненадолго потеплеет до +1 градуса, однако вместе с этим придет мокрый снег. Уже на следующий день снова подморозит: днем будет около -1, ночью – -2…-3 градуса. Также 4 декабря возможен небольшой дождь, а 6 декабря – мокрый снег.

Самыми холодными для столицы станут 7–12 декабря. Днем столбики термометров будут показывать -2…-3 градуса, ночью – -4…-5. Самые интенсивные осадки прогнозируют 11 декабря – возможен сильный снег, который не прекратится и на следующий день. 13 декабря немного потеплеет: днем будет около -1, ночью – -3 градуса. Местами возможны прояснения и небольшой мокрый снег.

В дальнейшем температура будет постепенно расти. 14–15 декабря днем ожидается от -1 до 0 градусов, ночью – около -2. 16–17 декабря воздух прогреется до +1 днем, а ночью будет около -1. В конце прогнозируемого периода, 18–20 декабря, днем прогнозируют до +2, ночью – около 0. В эти дни возможны дожди и мокрый снег.

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Погода во Львове

В начале декабря во Львове будут одни из самых сильных морозов среди пяти городов. 30 ноября и 1 декабря ночью температура будет опускаться до -7 градусов, а днем составит -2…-3. 2–3 декабря воздух днем прогреется до 0, а 3 декабря возможен мокрый снег.

С 4 по 6 декабря днем будет около -1 градуса, ночью – -3…-4. На 4–5 декабря прогнозируют снег, а 6 декабря – небольшой дождь.

Главные истории дня

С 7 по 12 декабря в городе будет преобладать облачная погода с осадками. Ожидается мокрый снег. Днем температура составит -1…-2 градуса, ночью – -3…-4. 13 декабря возможны прояснения, а днем столбики термометров поднимутся до 0.

Во второй половине месяца морозы будут постепенно ослабевать. 15–16 декабря днем прогнозируют +1 градус, 17–18 декабря – до +2, а 19–20 декабря – до +3. Ночью температура будет колебаться от -1 до +1 градуса. Осадки чаще будут выпадать в смешанном виде.

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Погода в Одессе

Одесса встретит зиму с относительно небольшими морозами. С 30 ноября по 2 декабря днем будет -1…-2 градуса, ночью – -3…-4. Уже 3 декабря на побережье потеплеет до +3, а в следующие дни дневная температура будет держаться в пределах +2…+3 градусов.

Ночью 4–6 декабря ожидается около -1 градуса. Осадков в этот период не прогнозируют.

В начале и в середине месяца Одесса будет самым теплым из пяти городов. В то же время с 7 декабря здесь почти ежедневно будут идти дожди или мокрый снег. Исключением станет 18 декабря, когда осадков не ожидается.

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Во вторую неделю декабря ночная температура составит от 0 до +1 градуса, а 15–17 декабря – около +2. В конце прогнозируемого периода, 19–20 декабря, днем воздух прогреется до +4, ночью – до +3 градусов.

Погода в Харькове

В Харькове начало зимы будет самым холодным среди пяти городов. 30 ноября и 1 декабря днем прогнозируют около -4 градусов, ночью – до -6. Самый сильный мороз ожидается в ночь на 2 декабря – температура опустится до -8 градусов.

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3 декабря днем потеплеет до -1 градуса, однако начнутся осадки. А уже 4 декабря прогнозируют сильный снег. До 7 декабря включительно в городе будет идти мокрый снег.

До 10 декабря сохранится морозная погода: днем будет -3…-4 градуса, ночью – до -6.

В конце второй недели температура начнет повышаться. 11 декабря днем ожидается 0 градусов, 12 декабря – +1, а 13 декабря – +2.

С 14 по 20 декабря воздух прогреется до +3…+5 градусов. Самую высокую температуру прогнозируют 19 декабря. Ночью столбики термометров будут показывать от 0 до +2 градусов. В то же время с 15 декабря ежедневно возможны дожди и мокрый снег.

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Погода в Днепре

В Днепре первые дни декабря также будут морозными. Днем температура будет колебаться от -1 до -3 градусов, ночью – от -4 до -7. Самой холодной станет ночь на 2 декабря, когда мороз усилится до -7 градусов. Днем того же дня будет ясно, а температура составит около -1.

На следующий день потеплеет до +1 градуса, однако вернутся осадки – дождь с мокрым снегом.

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С 4 по 7 декабря днем прогнозируют от 0 до -1 градуса, ночью – от -2 до -3. 8–10 декабря снова похолодает: днем температура составит -1…-2 градуса, а ночью опустится до -5. 8–9 декабря осадков не ожидается, а 10 декабря возможен небольшой дождь.

С 11 декабря днем уже будет около +1 градуса. На 13 декабря синоптики прогнозируют солнечную погоду.

В период с 14 по 20 декабря дневная температура составит от +1 до +3 градусов, ночная – от -1 до +1. 15–17 и 20 декабря возможны дожди с мокрым снегом, тогда как 18–19 декабря будет облачно с прояснениями.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что в пятницу, 27 ноября, на большей части территории Украины ожидаются осадки. В западных и центральных областях прогнозируют снег, на юге – дожди, тогда как на востоке ночью температура может опуститься до -4 градусов. В Киеве осадков не ожидается.