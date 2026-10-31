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Синоптики дали прогноз на первый день ноября в Украине: где будет теплее всего. Карта

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
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Синоптики дали прогноз на первый день ноября в Украине: где будет теплее всего. Карта
Осень в Украине. Иллюстративное фото. Источник: pexels.com

В воскресенье, 1 ноября, в Украине ожидается переменная облачность, а в некоторых областях возможны небольшие дожди. Самая высокая температура прогнозируется на юге и востоке страны, где воздух прогреется до +16 градусов.

В западных и северных регионах будет прохладнее, а в Киеве существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Подробнее о погоде

Теплее всего в первый день ноября будет на юге страны и в Крыму. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях днем ожидается +11 – +13 градусов, а ночью столбики термометров будут колебаться от +5 до +11 градусов. На юге будет солнечная погода с прояснениями.

В восточных областях также сохранится относительно теплая погода. В Луганске и Донецке днем воздух прогреется до +11 – +16 градусов, ночью +10 – +13. В Харькове днем ожидается +10 – +12 градусов.

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В центральных регионах дневная температура составит +8 – +13 градусов. В частности, в Кропивницком прогнозируют солнечную погоду и до +11 – +13 днем, а в Днепре и Полтаве – +9 – +11 градусов. Ночью температура снизится до +4 – +8 градусов.

Синоптики дали прогноз на первый день ноября в Украине: где будет теплее всего. Карта

Карта погоды. Источник: meteo.gov.ua

В западных областях днем столбики термометров покажут +4 – +10 градусов (в Ужгороде – до +13). Однако ночь будет довольно прохладной: в Тернополе, Хмельницком и Ровно ожидается всего +2 – +4 градуса.

В северном регионе будет наиболее облачно. В Чернигове прогнозируется небольшой дождь, температура воздуха днем составит +5 – +7 градусов, а ночью +6 – +8 градусов. В Сумах дневная температура достигнет +10 – +12.

В Киеве 1 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +6 – +8 градусов, а днем термометры покажут +7 – +9.

Напомним, по прогнозу синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, в ноябре в Украине постепенно похолодает, а в некоторых регионах возможны осадки в виде мокрого снега. В первой декаде месяца снег может выпасть местами в западных областях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром, 27 октября, в Карпатах выпал снег. В частности, в Драгобрате слой снега покрыл склоны, деревья и крыши домов, а температура опустилась ниже нуля. Спасатели призвали туристов в таких условиях не отправляться в горы и не подвергать себя опасности.

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