Погода в Украине 30 сентября будет преимущественно сухой, хотя в отдельных областях ожидаются дожди. В большинстве регионов прогнозируют переменную облачность с прояснениями.

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Прохладнее всего ночью будет на севере и западе страны, тогда как на юге температура останется выше. Дожди прогнозируются только в восточных областях, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Погода на западе, севере и в центре

В западных областях 30 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит от +7 до +9 градусов, а в Закарпатье воздух прогреется до +11. Днем прогнозируется +15...+18 градусов, тогда как в Закарпатье, в частности в Ужгороде, температура поднимется до +19...+21 градуса.

В северных и центральных областях будет солнечно с прояснениями, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +6...+10 градусов, а днем температура составит +15...+17 градусов. Такой прогноз, в частности, касается Киева, Житомира, Чернигова, Сум, Винницы, Черкасс и Кропивницкого.

Какая будет погода на юге

В южных областях ожидается малооблачная и сухая погода. Ночью температура составит +11...+16 градусов.

Днем воздух прогреется до +17...+20 градусов. Такую температуру прогнозируют, в частности, в Одессе, Николаеве, Херсоне и Запорожье.

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Где пройдут дожди

Восточные области 30 сентября окажутся под влиянием более облачной погоды. Здесь ожидаются дожди, в частности в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Ночью температура составит +9...+14 градусов. Днем в Харькове, Днепре, Луганске и Донецке прогнозируют от +15 до +19 градусов.

Напомним, в конце сентября и начале октября значительную часть Европы должна была охватить волна аномальной жары. На Пиренейском полуострове температура местами могла подняться до 35–38 градусов, а в отдельных районах – приблизиться к +40.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, в Украине установится антициклональный характер погоды, который принесет комфортное тепло и солнечную осеннюю погоду. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, конец сентября и начало октября обещают быть теплыми и комфортными.

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