Папе Римскому Льву XIV передали подарок от украинцев, которых эвакуировали из оккупированных россиянами Олешек в Херсонской области. Он получил сине-желтый браслет, фото спасенного мужчины с иконкой в руках и вязаные носки, а также открытку.

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Подарок понтифику передала президент Каритаса Украины Татьяна Ставничи, которая поблагодарила Папу за неравнодушие к гуманитарной катастрофе в Олешках. Об этом сообщили на сайте национальной сети благотворительных организаций.

Там рассказали, что семья, подарившая Папе Римскому носки, долгое время оставалась заблокированной на восьмом этаже дома в Олешках, нижние этажи которого были разрушены ракетным обстрелом.

Сын искал еду в заброшенных квартирах, а жена ухаживала за мужем, который из-за проблем с суставами не может сидеть. Чтобы отвлечься, женщина вязала носки – за это время накопилось несколько десятков пар.

Когда семья узнала о возможности эвакуации, они обратились в Офис омбудсмена. Для спасения людей из дома использовали пожарную лестницу. Мужчину доставили в Киев скорой помощью. Сейчас вся семья вместе находится в больнице и проходит реабилитацию.

"Узнав о встрече с Папой, семья передала одну из пар носков Каритасу Украины. Что касается фото мужчины, на нем изображен 80-летний господин Владимир, который эвакуировался с другими жителями Олешек во время гуманитарной миссии. Пережить оккупацию и постоянные обстрелы мужчине всегда помогала молитва Богу. Из Олешек он привез потертый старенький образ равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси-Украины, купленный еще до полномасштабного российского вторжения в Украину", – говорится в сообщении.

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В Каритасе Украины напомнили, что 16 октября Папа Римский провел телефонный разговор с диктатором Владимиром Путиным, во время которого призвал к гуманитарному перемирию, необходимому для доставки продовольствия и медикаментов, а также обеспечения добровольной и безопасной эвакуации гражданского населения Олешек.

А 19 октября Папа Лев XIV обсудил ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Понтифик подчеркнул необходимость сотрудничества сторон для защиты гражданских лиц и обеспечения гуманитарного доступа.

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В итоге из Олешек удалось эвакуировать гражданских, большинство из которых выразили желание поехать на подконтрольную Украине территорию. В городе осталось более тысячи человек.

Как сообщал OBOZ.UA, Папа Римский Лев XIV после возвращения из больницы встретился с паломниками в Ватикане и поблагодарил всех, кто молился за него. Он также выразил благодарность медицинскому персоналу больницы Джемелли, где проходил лечение от рака легких.