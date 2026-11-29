Командование Сил территориальной обороны ВСУ привлекло представителей всех 25 бригад к проработке более 100 вопросов, собранных общественной организацией "Жінки ТРО". Организация представляет более двух тысяч семей погибших, пленных и пропавших без вести военнослужащих.

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Привлечение бригад ТрО к проработке вопросов ОО – результат встречи общественности с командованием Сил территориальной обороны ВСУ. Это уже не первая встреча семей и высшего руководства Сил ТрО ВСУ, однако на этот раз к ней присоединились омбудсмен по правам человека и представители Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными.

Также к мероприятию также присоединились специалисты по управлению персоналом, офицеры гражданско-военного сотрудничества региональных управлений и всех бригад ТрО. Это позволит "оперативнее решить проблемные вопросы, которые возникают перед семьями наших побратимов", считает заместитель начальника штаба Командования Сил ТрО ВСУ, полковник Дмитрий Бородавко.

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"Вопросы, с которыми обращаются семьи, часто требуют привлечения нескольких служб и специалистов. Наша задача – обеспечить надлежащее сопровождение каждого такого обращения, предоставить необходимые разъяснения и помочь сориентироваться в дальнейших действиях", – отметил он.

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В ГО "Жінки ТРО" довольны форматом открытого диалога и неформального общения с командованием Сил ТРО, потому что он позволяет "не только решать наболевшие вопросы, но и дает им чувство поддержки".

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"Наши региональные координаторы собрали самые актуальные вопросы, которые волнуют семьи, и услышали содержательные ответы на них. Такой диалог помогает лучше понимать механизмы взаимодействия, видеть пути решения проблем и, самое главное, чувствовать, что семьи не остаются один на один со своими вопросами", – говорит соучредитель ГО "Жінки ТРО" Марина Богуш.

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Встреча, состоявшаяся в Киеве, – не просто формальность, утверждают в командовании Сил ТРО ВСУ. Там подчеркивают, что все без исключения семьи погибших, пленных и пропавших без вести военнослужащих должны чувствовать поддержку своих побратимов и воинских частей.

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Именно поэтому это направление деятельности определено как одно из приоритетных.

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Как сообщал OBOZ.UA, следующий этап обмена военнопленными может состояться уже в конце ноября – начале декабря. Такие ориентировочные сроки назвал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Причем бывший глава ГУР сообщил о подготовке масштабного обмена, который может охватить более тысячи человек.