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Силач из Днепра согнул сковороду менее чем за минуту и установил рекорд Книги Гиннеса. Видео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
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Силач из Днепра согнул сковороду менее чем за минуту и установил рекорд Книги Гиннеса. Видео
Дмитрий Грунский установил новый рекорд.

Днепровский силач Дмитрий Грунский установил новый рекорд. Мужчина мастерски и быстро согнул прочную сковороду диаметром 16,4 см.

Это достижение пополнило коллекцию спортсмена, который ранее установил более 20 рекордов Украины и мира. Об этом сообщили Guinness World Records и Gorod.dp.ua.

Дмитрий Грунский пополнил список своих достижений в Книге рекордов Гиннеса. Силач менее чем за минуту согнул прочную сковороду диаметром 16,4 см.

Силач из Днепра согнул сковороду менее чем за минуту и установил рекорд Книги Гиннеса. Видео

Для днепровского силача это не первый рекорд такого уровня. Источник: Скриншот

Силач из Днепра согнул сковороду менее чем за минуту и установил рекорд Книги Гиннеса. Видео

Для днепровского силача это не первый рекорд такого уровня. Источник: Скриншот

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Силач из Днепра согнул сковороду менее чем за минуту и установил рекорд Книги Гиннеса. Видео

Первые спортивные достижения Дмитрия вошли в Книгу рекордов Украины в 2017 году. Источник: Скриншот

Для днепровского силача это не первый рекорд такого уровня, ведь ранее он установил более 20 рекордов в Украине и мире.

Что известно о силаче

Дмитрий Грунский – украинский профессиональный стронгмен, волонтер и вице-президент Всеукраинской федерации армлифтинга. Его официально внесли в Национальный реестр рекордов Украины как украинца с наибольшим количеством достижений, зафиксированных в Книге рекордов Гиннеса.

Силач из Днепра согнул сковороду менее чем за минуту и установил рекорд Книги Гиннеса. Видео

Дмитрий Грунский. Источник: uk.wikipedia.org

Первые спортивные достижения Дмитрия вошли в Книгу рекордов Украины в 2017 году. Впоследствии он установил еще ряд мировых рекордов, связанных с буксировкой тяжелого транспорта с помощью различных частей тела.

Среди его достижений – буксировка вагона метро весом 32,5 тонны с помощью троса, закрепленного на шее, а также перемещение нескольких автомобилей и автобусов зубами.

В ноябре 2023 года Грунский протянул микроавтобус весом 2580 кг с помощью бороды, а в мае 2024 года – автобус весом 8060 кг с помощью стального троса, закрепленного на шее.

8 ноября 2025 года стронгмен установил еще один рекорд, подняв бородой груз весом 64,4 кг.

Напомним, что 9-летняя Эвелина Саркисян из Киева покорила все шесть вершин высотой более двух тысяч метров в украинских Карпатах и установила рекорд. Во время первого похода, несмотря на неблагоприятные погодные условия, девочка за один день преодолела сразу три вершины.

Как писал OBOZ.UA, 24-летний закарпатец Михаил Переганя покорил самую высокую вершину Антарктиды – гору Винсон, высота которой составляет 4 897 м над уровнем моря. На вершине молодой человек поднял флаги Украины и своего родного города Тячева.

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