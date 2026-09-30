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Блог

Борис Ложкин
Борис Ложкин

Секретарь Национального инвестиционного совета

Новости. Общество / Мнения
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Блог |

"Мир ничему не научился": к 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра в театре Франко состоялся мемориальный перформанс

"Мир ничему не научился": к 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра в театре Франко состоялся мемориальный перформанс
Мемориальный перформанс, посвященный 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра
Источник: Фейсбук Бориса Ложкина

"Вы думаете, что-то изменилось? Только к худшему. Впереди вырисовываются такие Бабины Яры, Освенцимы и общие Хиросимы, о которых нам еще и не снилось. Хочу, чтобы я ошибался. Молюсь", – Анатолий Кузнецов, писавший эти строки в 1970 году, к сожалению, не ошибся.

''Мир ничему не научился'': к 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра в театре Франко состоялся мемориальный перформанс

Меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка

Далее текст на языке оригинала.

Ці пророчі слова вчора пролунали в Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. На камерній сцені відбувся Меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. В його основу ліг саме роман-документ Анатолія Кузнєцова, виданий українською у Видавництво Фронезис.

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''Мир ничему не научился'': к 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра в театре Франко состоялся мемориальный перформанс

Меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка

''Мир ничему не научился'': к 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра в театре Франко состоялся мемориальный перформанс

Меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка

"Світ нічого не навчився", – як не прикро, доводиться погодитись з автором "Бабиного Яру".

Дякую трупі Театра Франка і його художньому керівникові Євген Нищук, Kyiv Chamber Choir / Камерний хор "Київ", квартету NotaBene Chamber group і режисеру Volodymyr Holosniak за неймовірно пронизливу виставу.

''Мир ничему не научился'': к 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра в театре Франко состоялся мемориальный перформанс

Меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка

''Мир ничему не научился'': к 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра в театре Франко состоялся мемориальный перформанс

Меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка

Щира подяка усім, завдяки кому перформанс був здійснений: Роза Тапанова, директорці Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", Inna Ioffe, директорці Єврейської конфедерації України, провідному miltech-виробнику Генерал Черешня FPV і комунікаційній групі Ideas&Strategy.

''Мир ничему не научился'': к 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра в театре Франко состоялся мемориальный перформанс

Меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка

А також – інформаційним партнерам заходу: NV, LB.ua, Telegraf UA, Oboz.ua, РБК Україна, Цензор.НЕТ, 5 канал і каналу Ми – Україна.

''Мир ничему не научился'': к 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра в театре Франко состоялся мемориальный перформанс

Меморіальний перформанс до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у театрі Франка

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

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