SVET x КИТ. Возвращение: история, выходящая за пределы пространства, оживет в Киеве

21 ноября на территории ВДНХ в Киеве состоится масштабное аудиовизуальное событие SVET x КИТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ.

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На этот раз SVET x КИТ выходит за рамки привычного формата музыкального события. Электронная музыка, свет, 3D-графика и мультимедийные технологии объединятся в цельную историю, где каждый элемент сцены становится частью большого нарратива. В центре – КИТ, герой, который возвращается, чтобы продолжить собственное путешествие и снова встретиться со своей аудиторией.

В рамках шоу специальную программу с уникальным звучанием представят двое европейских артистов, имена которых организаторы раскроют уже в ближайшее время.

КИТ – больше, чем образ. Это символ и центральный герой вселенной SVET, история которого продолжает разворачиваться с каждой новой встречей с аудиторией. Его путь – не просто фантастическое путешествие, это метафора памяти, притяжения и неразрывной связи, способной выдержать расстояние, время и любые перемены. В определенный момент все дороги снова приводят КИТА домой – туда, где его ждут.

21 ноября павильон "КИТ" станет местом новой встречи героя с аудиторией и следующей точкой развития вселенной SVET.

КИТ зовет своих. В этот раз – в новую реальность.

Билеты можно купить по ссылке.