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Сурфинии могут перезимовать: что нужно сделать, чтобы превратить их в многолетние цветы

OBOZ.UAOBOZ.UA
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icon 1,0 т.
Сурфинии могут перезимовать: что нужно сделать, чтобы превратить их в многолетние цветы
Как перезимовать сурфинии. Источник: Pexels

Сурфинии — популярное балконное растение, которое быстро растет и даёт сотни нежных цветов. Их свисающие стебли часто украшают балконы до первых заморозков.

Как подготовить эти растения к периоду покоя, какие условия им нужны и как ухаживать за ними зимой, рассказывает OBOZ.UA.

Когда температура на улице начинает падать и устанавливается на уровне около 5 градусов Цельсия, самое время подготовить вашу сурфинию к зимнему покою. Будьте осторожны, поскольку сильные морозы могут безвозвратно повредить растение, а ослабленное оно не переживет зиму.

Начните с обрезки всех нависающих побегов. Это позволит растению сосредоточить свою энергию на выживании, а не на образовании новых цветов и листьев. Используя острые ножницы или секатор, удалите примерно от 1/3 до 1/2 стебля. Также удалите все отцветшие цветы и поврежденные листья. Именно в этих местах чаще всего развивается плесень во время зимовки.

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Не каждое место в доме подходит для зимовки сурфинии. Вам нужно создать условия, имитирующие её естественный период покоя, тем самым защищая её от заморозков и недостатка света. Подумайте, какие зоны вашего дома прохладные, но не тёмные.

Подвал — хороший вариант только при условии, что в нём много естественного света и нет сквозняков. Гараж с окном подойдет только при наличии отопления, когда температура не опускается ниже нуля в самые холодные дни. Подоконники в неотапливаемых лестничных клетках, на верандах или в кладовых — хороший вариант.

Идеальная температура для содержания сурфиний в состоянии покоя составляет от 5 до 10 градусов Цельсия. Размещение сурфиний вблизи источника тепла может высушить их и нарушить их естественный цикл.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как часто поливать подвесные горшки с цветами в жару.

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