Совместимость знаков становится настоящим компасом в море отношений, где огненные страсти сливаются с водными глубинами или земная стабильность удерживает воздушные мечты. Она не диктует судьбу, а подсказывает потенциал: высокие проценты обещают искры гармонии, низкие – бурные волны конфликтов.

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Астрологи утверждают, что самые сильные пары рождаются в тригоне стихий – огонь с воздухом разжигает пламя приключений, земля с водой питает корни доверия.

Например, в любви Овен страстно любит Льва или Стрельца, где энергия множится, а Телец находит спокойствие с Раком или Девой. Дружба расцветает между Близнецами и Водолеем, а на работе Козерог ведет Тельца к вершинам.

В конце концов, звезды шепчут о возможностях, но настоящая магия – в усилиях партнеров. Используйте ее как карту, чтобы избежать рифов и плыть к общим горизонтам.

Астрология предлагает ответ через совместимость знаков зодиака, где стихии играют главную роль. Четыре элемента – Огонь, Земля, Воздух, Вода – определяют, будет ли союз пламенем страсти или тихой рекой спокойствия.

Огненные знаки – Овен, Лев, Стрелец

Любят динамику, приключения, яркие эмоции

Земные – Телец, Дева, Козерог

Ценят стабильность, практичность, долгосрочные планы

Воздушные – Близнецы, Весы, Водолей – парят в мире идей, общения, свободы.

Водные – Рак, Скорпион, Рыбы – погружаются в чувства, интуицию, глубокие связи. Гармония рождается, когда стихии дополняют друг друга: огонь разжигает воздух, вода питает землю.

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Планеты-покровители добавляют специй: Марс делает Овна бойцом, Венера – Тельца чувственным, Меркурий – Близнецов красноречивыми. Зодиакальный круг подсказывает тригоны – расстояние в 120 градусов, как в сочетании Овен-Лев-Стрелец, где совместимость достигает 90% и выше. Квадраты – 90 градусов, как в сочетании Овен-Весы, провоцируют конфликты, но и рост.

Таблица совместимости знаков зодиака в любви

Вот ключ к сердцу: таблица показывает средний уровень совместимости в романтических отношениях, рассчитанный на основе классических астрологических источников. Значения от 0 до 100%: 80+ – идеал, 60-79 – хорошо при усилиях, ниже – трудности. Найдите свой знак в строке, партнера – в столбце.

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