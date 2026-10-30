Суд уменьшил размеры залогов Кропиве и другим фигурантам спецоперации "Карфаген": что известно

Высший антикоррупционный суд уменьшил залог участникам операции "Карфаген" – руководителю преступной организации, который является заместителем руководителя подразделения Офиса Генерального прокурора, и еще двум подозреваемым. Так, Сергею Кропиве суд уменьшил залог со 120 млн грн до 93 млн грн, его сообщнице Елизавете "Музе" Ивахненко – с 20 млн грн до 15 млн грн, доверенному лицу – с 15 млн грн до 11,6 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Также фигурантам продлили срок содержания под стражей еще на два месяца.

Что известно

Следственные судьи ВАКС продлили еще на два месяца срок содержания под стражей трем участникам преступной организации, действовавшей в Офисе Генерального прокурора.

Речь идет о заместителе руководителя подразделения Офиса генпрокурора Сергее Кропиве, которого обвиняют в руководстве преступной организацией, его сообщнице Елизавете "Музе" Ивахненко и доверенном лице.

Кроме того, суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты и уменьшил подозреваемым размер залога: руководителю преступной организации – со 120 млн грн до 93 млн грн; его сообщнице – с 20 млн грн до 15 млн грн; доверенному лицу – с 15 млн грн до 11,6 млн грн.

Что предшествовало

Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили преступную организацию, которую в середине 2025 года создал и возглавлял один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

РЕКЛАМА

В ее состав руководитель подразделения Офиса Генерального прокурора привлек как работников органов прокуратуры, так и приближенных лиц.

Следствие установило, что участники организации занимались систематическим получением неправомерной выгоды за непрепятствование противоправной деятельности так называемых кол-центров, которые массово совершают мошеннические действия в отношении граждан Украины и иностранцев.

Полученные средства лица легализовали путем приобретения объектов недвижимого имущества, драгоценностей, ценного движимого имущества на сумму свыше 20 млн грн.

Главные истории дня

Также участники преступной организации легализовали свыше 10 млн грн, разместив их на счетах близких лиц как доходы, полученные в результате предпринимательской деятельности.

В начале сентября НАБУ и САП провели обыски в кабинетах Офиса генпрокурора. В ответ генпрокурор Руслан Кравченко опубликовал материалы, в частности протоколы обыска, и обвинил антикоррупционные органы в изъятии материалов производств в отношении их же сотрудников, а также документов негласных следственных действий.

Кравченко 14 сентября сообщил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу, в частности по поводу якобы подделки документов для получения неправомерной выгоды. В НАБУ заявили, что работают в штатном режиме, и опровергли факт вручения такого подозрения.

РЕКЛАМА

Кравченко подал заявление об отставке 7 сентября на фоне расследования Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о "крышевании" колл-центров. В ночь на 14 сентября Кравченко пересек государственную границу Украины на служебном автомобиле.

Он подтвердил свой выезд в соцсетях, указав, что находится в служебной командировке за границей для встреч с международными партнерами. По данным журналистских расследований, он самостоятельно оформил себе 5-дневную командировку в Париж якобы для участия в заседании парламентской сети ПАСЕ. За несколько дней до этого Украину также покинула его жена.

РЕКЛАМА

В Офисе генпрокурора сначала заявили, что не располагают подробной информацией о поездке, а Госпогранслужба отметила, что пропуск осуществлялся при наличии официальных документов, дающих право на выезд.

В рамках операции "Карфаген" в Офисе генерального прокурора отстранили семерых сотрудников. Сам Руслан Кравченко заявлял, что не планирует самостоятельно покидать должность, однако готов уйти в отставку, если об этом попросит президент или Верховная Рада.

Вскоре он все же подал заявление об отставке с должности генерального прокурора. Кравченко назвал это решение политическим и заявил, что принял его осознанно.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что экс-генпрокурор Руслан Кравченко, чья зарубежная служебная командировка завершилась 18 сентября, 21 сентября на работу не вернулся.