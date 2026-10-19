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"Создавала вязаные куклы": вражеский удар по Запорожью оборвал жизнь талантливой мастерицы. Фото

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
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"Создавала вязаные куклы": вражеский удар по Запорожью оборвал жизнь талантливой мастерицы. Фото
Российский обстрел убил Зою Самофал

В Запорожье в результате обстрела, который государство-агрессор РФ совершило 10 октября, погибла Зоя Самофал. Украинка создавала вязаные игрушки и была частью местной творческой студии.

Коллеги рассказали, что в свои работы женщина "вкладывала тепло своих рук, душу и любовь". Об этом сообщается на странице студии "Біла птаха" в Facebook.

16 октября мастерицу проводили в последний путь. "Печальный день горькой утраты..." – написали ее знакомые.

''Создавала вязаные куклы'': вражеский удар по Запорожью оборвал жизнь талантливой мастерицы. Фото

Мастерица погибла в результате российского военного преступления. Источник: Facebook-страница творческой студии "Біла птаха"

В "Білій птасі" рассказали, что Самофал была чрезвычайно талантливой. Она участвовала во многих выставках и была частью творческой семьи студии.

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''Создавала вязаные куклы'': вражеский удар по Запорожью оборвал жизнь талантливой мастерицы. Фото

Полный текст поста. Источник: Скриншот Facebook-страницы творческой студии "Біла птаха"

Что предшествовало

Рано утром 10 октября 2026 года в Запорожье в результате прямого попадания российской авиабомбы был разрушен подъезд в пятиэтажном жилом доме. Жильцы оказались под завалами.

Известно о 23 погибших, среди них – четверо детей. Еще более 30 жителей города пострадали.

''Создавала вязаные куклы'': вражеский удар по Запорожью оборвал жизнь талантливой мастерицы. Фото

Последствия российского авиаудара по Запорожью 10 октября. Источник: пресс-служба ОВА

''Создавала вязаные куклы'': вражеский удар по Запорожью оборвал жизнь талантливой мастерицы. Фото

Россия ударила по Запорожью КАБами. Источник: пресс-служба ОВА

Как писал OBOZ.UA, ночью 18 октября российские войска тоже атаковали Запорожье. В результате попадания в дом погибла молодая женщина, еще двое гражданских, в том числе ребенок, получили ранения. Повреждены две многоэтажки, учебное учреждение и почти два десятка частных автомобилей.

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