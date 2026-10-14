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Рушатся старые сценарии навсегда: три знака ощутят сильные изменения в жизни во второй половине октября

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
icon 8,8 т.
Иллюстрация. Гороскоп
Иллюстрация. Гороскоп. Источник: Freepik

До середины октября многие жизненные решения находятся под пристальным вниманием трех знаков зодиака. Меркурий, планета коммуникации, вошел в Скорпион в конце сентября. Это изменило правила игры, но перемены еще не закончились. От работы до личных отношений – ничто не будет прежним. Практически каждый аспект нашей жизни будет пересмотрен, и все, что не работает, будет отброшено навсегда. Это поистине период трансформации, и именно это нам нужно, чтобы стать лучшей версией себя, самой уверенной в себе.

Астрологи утверждают, что в середине октября три знака зодиака перестанут жить старой жизнью, и пойдут в новое, пишет yourtango.

Близнецы

Близнецы могут начать пересматривать почти все сферы своей жизни – от карьеры до здоровья и повседневных привычек. На работе могут быть непростые разговоры, но они помогут наконец-то озвучить давно назревшие проблемы.

Следует четко говорить о своих желаниях и не бояться просить о повышении или новой должности. Если нынешняя работа больше не устраивает, к середине ноября Близнецы могут серьезно задуматься о профессиональных переменах.

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Скорпион

Для Скорпионов этот период может стать особенно насыщенным, поскольку внимание будет сосредоточено на отношениях и личной трансформации. Ретроградная Венера в октябре побуждает пересмотреть связи с людьми и понять, какие отношения остаются взаимными.

Дева

Девы до середины ноября 2026 будут внимательно присматриваться к своему окружению, друзьям и профессиональным связям. Поскольку Меркурий является управителем этого знака, период может оказаться насыщенным размышлениями, разговорами и переоценкой важных решений.

Девы могут задуматься, получают ли они достаточно поддержки и взаимности людей вокруг. Если ответ будет отрицательным, они могут решиться изменить круг общения или даже пересмотреть свой профессиональный путь.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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