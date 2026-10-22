СССР держал военные базы по всему миру: 6 самых экзотических

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Что известно о бизнесе ЗлочевскогоИмперия на недрах: как семья Злочевского зарабатывает миллиарды и избегает ответственностиИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриЗаслуженный артист разоблачил предательство в украинском кино после 2022 года: как россиян хотели "вернуть" на экраны и кто этому помешалЗаслуженный артист разоблачил предательство в украинском кино после 2022 года: как россиян хотели "вернуть" на экраны и кто этому помешалМарко РубиоРубио ответил, кто принимает решение о работе Starlink в УкраинеПовреждены конструкции, был большой пожар: последствия атаки РФ на "Эпицентр" и JYSK на Оболони в Киеве. Фото и видеоПовреждены конструкции, был большой пожар: последствия атаки РФ на "Эпицентр" и JYSK на Оболони в Киеве. Фото и видеоЛистья будут просто сиять: как правильно ухаживать за замиокулькасомЛистья будут просто сиять: как правильно ухаживать за замиокулькасомВ Киеве из-за атаки РФ возник транспортный коллапс: изменена работа метро и частично перекрыт один из мостовВ Киеве из-за атаки РФ возник транспортный коллапс: изменена работа метро и частично перекрыт один из мостовГендиректор Philip Morris в Украине Артем Коник и главный редактор NV Виталий СычО высоких зарплатах, отборе людей и инвестициях в развитие персонала: почему Philip Morris признали лучшим работодателемРФ ударила по Украине баллистическими ракетами и сотнями БПЛА, силы ПВО сбили 181 цель: есть последствия в областяхРФ ударила по Украине баллистическими ракетами и сотнями БПЛА, силы ПВО сбили 181 цель: есть последствия в областяхВ российском Серпухове атаковано предприятие, ремонтировавшее системы ПВО. Фото и видеоВ российском Серпухове атаковано предприятие, ремонтировавшее системы ПВО. Фото и видео

СССР держал военные базы по всему миру: 6 самых экзотических

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
192
СССР держал военные базы по всему миру: 6 самых экзотических
Советское судно заходит в порт Гаваны на Кубе. Источник: ohn van Hasselt – Corbis

Агрессивная политика СССР во времена холодной войны заставляла Кремль строить военные базы по всему миру. И речь шла не только о странах Варшавского договора, то есть так называемом социалистическом лагере.

Порой такие базы появлялись в отдаленных уголках мира, которые даже можно назвать экзотическими. OBOZ.UA рассказывает, в каких странах базировались советские военные.

Куба

Советские военные впервые прибыли на Кубу в 1962 году в рамках операции "Анадырь", во время которой на остров доставляли компоненты советских ядерных сил. С тех пор в Карибском море на постоянной основе дислоцировалась группа советских войск. И Куба была их ключевой базой.

Позднее близ Гаваны, в Лурдесе, создали крупный центр радиоэлектронной разведки. За годы сотрудничества на острове также появились военно-морская база в Сьенфуэгосе и узел связи "Прибой" в Эль-Габриэле. После распада СССР советские объекты пришлось оставить.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
9,1 т.
Насыщенный день: Рыбы получат долгожданный ответ, а Близнецы деньги – гороскоп на 22 октября для всех
9,1 т.
Насыщенный день: Рыбы получат долгожданный ответ, а Близнецы деньги – гороскоп на 22 октября для всех
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
6,2 т.
Россия убила ее мужа и детей: на Харьковщине простились с погибшей в ДТП Ольгой Кривогуб. Фото
6,2 т.
Россия убила ее мужа и детей: на Харьковщине простились с погибшей в ДТП Ольгой Кривогуб. Фото
Анна ЯкубецАнна Якубец
6,0 т.
В Украине мужчина объявил себя невоеннообязанным через нотариуса: дело дошло до суда
6,0 т.
В Украине мужчина объявил себя невоеннообязанным через нотариуса: дело дошло до суда

Вьетнам

В XX веке советским военным удалось закрепиться и во Вьетнаме. К 1972 году местная база уже имела судоремонтный завод и крупный аэродром. Порт мог одновременно принимать до 10 надводных кораблей, восемь подводных лодок и пять-шесть транспортных судов. Аэродром, в свою очередь, был рассчитан на одновременное размещение 16 самолетов-ракетоносцев, примерно десяти разведывательных самолетов и трех транспортных машин. Такая инфраструктура обеспечивала СССР значительные военные возможности в регионе и вызывала беспокойство на Западе.

Вывод российского военного контингента из Камрани начался только в 2001 году. Однако через 12 лет Москва и Ханой вновь заключили соглашение о совместном использовании базы.

Сомали

Советская военно-морская база в сомалийском городе Бербера, на побережье Аденского залива, имела важное стратегическое значение. На фоне нестабильности в самой стране она обеспечивала СССР опорный пункт рядом с одним из ключевых морских маршрутов между Европой и Азией, проходящим через Суэцкий канал. Контроль над этим участком давал Москве существенные геополитические преимущества.

Однако в 1977 году Сомали начало войну с другой страной, которая ранее поддерживала дружеские отношения с СССР, – Эфиопией. Советскому руководству пришлось определяться, чью сторону занять. В итоге Москва поддержала Аддис-Абебу, а советским военным приказали покинуть Берберу.

Эфиопия

После потери базы в Сомали советские военные перебрались в Эфиопию вместе со стратегическим оборудованием и другим имуществом. Новый пункт базирования обустроили на архипелаге Дахлак, где начала работать база Нокра. Она просуществовала до 1991 года.

Сейшельские острова

Советский военный объект на Сейшелах, в Индийском океане, появился в ноябре 1981 года. Предпосылкой стала попытка противников действующей власти совершить государственный переворот, которому помешали советские корабли.

В ответ на помощь правительство Сейшел согласилось предоставить СССР возможность обустроить пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота. Кроме того, советская авиация получила разрешение пользоваться аэропортом столицы Виктории. База на островах действовала до 1990 года.

Йемен

Когда в 1962 году в Йемене развернулось противостояние между республиканцами и монархистами, Советский Союз поддержал республиканский лагерь. Это сотрудничество впоследствии помогло Москве договориться о размещении собственных военно-морских сил на архипелаге Сокотра. Базу там создали в 1976 году, однако она просуществовала недолго.

Уже в 1979 году советским военным пришлось поспешно покинуть остров, и военное присутствие СССР в этом районе прекратилось.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие привилегии давала жизнь в советских закрытых военных городках. И какие накладывала ограничения.

Похожие темы
СССРхолодная войнаКубаВьетнамСомалиЭфиопияЙемен
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники