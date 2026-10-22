СССР держал военные базы по всему миру: 6 самых экзотических

Агрессивная политика СССР во времена холодной войны заставляла Кремль строить военные базы по всему миру. И речь шла не только о странах Варшавского договора, то есть так называемом социалистическом лагере.

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Порой такие базы появлялись в отдаленных уголках мира, которые даже можно назвать экзотическими. OBOZ.UA рассказывает, в каких странах базировались советские военные.

Куба

Советские военные впервые прибыли на Кубу в 1962 году в рамках операции "Анадырь", во время которой на остров доставляли компоненты советских ядерных сил. С тех пор в Карибском море на постоянной основе дислоцировалась группа советских войск. И Куба была их ключевой базой.

Позднее близ Гаваны, в Лурдесе, создали крупный центр радиоэлектронной разведки. За годы сотрудничества на острове также появились военно-морская база в Сьенфуэгосе и узел связи "Прибой" в Эль-Габриэле. После распада СССР советские объекты пришлось оставить.

Вьетнам

В XX веке советским военным удалось закрепиться и во Вьетнаме. К 1972 году местная база уже имела судоремонтный завод и крупный аэродром. Порт мог одновременно принимать до 10 надводных кораблей, восемь подводных лодок и пять-шесть транспортных судов. Аэродром, в свою очередь, был рассчитан на одновременное размещение 16 самолетов-ракетоносцев, примерно десяти разведывательных самолетов и трех транспортных машин. Такая инфраструктура обеспечивала СССР значительные военные возможности в регионе и вызывала беспокойство на Западе.

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Вывод российского военного контингента из Камрани начался только в 2001 году. Однако через 12 лет Москва и Ханой вновь заключили соглашение о совместном использовании базы.

Сомали

Советская военно-морская база в сомалийском городе Бербера, на побережье Аденского залива, имела важное стратегическое значение. На фоне нестабильности в самой стране она обеспечивала СССР опорный пункт рядом с одним из ключевых морских маршрутов между Европой и Азией, проходящим через Суэцкий канал. Контроль над этим участком давал Москве существенные геополитические преимущества.

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Однако в 1977 году Сомали начало войну с другой страной, которая ранее поддерживала дружеские отношения с СССР, – Эфиопией. Советскому руководству пришлось определяться, чью сторону занять. В итоге Москва поддержала Аддис-Абебу, а советским военным приказали покинуть Берберу.

Эфиопия

После потери базы в Сомали советские военные перебрались в Эфиопию вместе со стратегическим оборудованием и другим имуществом. Новый пункт базирования обустроили на архипелаге Дахлак, где начала работать база Нокра. Она просуществовала до 1991 года.

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Сейшельские острова

Советский военный объект на Сейшелах, в Индийском океане, появился в ноябре 1981 года. Предпосылкой стала попытка противников действующей власти совершить государственный переворот, которому помешали советские корабли.

В ответ на помощь правительство Сейшел согласилось предоставить СССР возможность обустроить пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота. Кроме того, советская авиация получила разрешение пользоваться аэропортом столицы Виктории. База на островах действовала до 1990 года.

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Йемен

Когда в 1962 году в Йемене развернулось противостояние между республиканцами и монархистами, Советский Союз поддержал республиканский лагерь. Это сотрудничество впоследствии помогло Москве договориться о размещении собственных военно-морских сил на архипелаге Сокотра. Базу там создали в 1976 году, однако она просуществовала недолго.

Уже в 1979 году советским военным пришлось поспешно покинуть остров, и военное присутствие СССР в этом районе прекратилось.

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