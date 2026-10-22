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Настоящее украшение сада: какое растение посадить, чтобы оно радовало цветом осенью

OBOZ.UAOBOZ.UA
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Настоящее украшение сада: какое растение посадить, чтобы оно радовало цветом осенью
Дерево-веретено. Источник: soncesad.com

Не каждый кустарник может быть таким же привлекательным осенью, как те, чьи листья становятся насыщенно-красными. Такое растение может стать настоящим украшением сада и выделяться среди других. К его дополнительным преимуществам относятся низкие требования к уходу и хорошая устойчивость к погодным условиям.

Если вы ищете уникальное растение, которое украсит ваше пространство этой осенью, обратите внимание на бересклет крылатый (бересклет или веретенное дерево), также известный как неопалимая купина. Он родом из Азии, но хорошо растет в нашем климате, пишет OBOZ.UA.

Лучше всего он выглядит осенью, когда его листья становятся ярко-красными. На стыке весны и лета бересклет цветет, но его соцветия зеленоватые и довольно невзрачные. Поэтому их трудно заметить среди эллиптически-ланцетных листьев.

Поэтому осенью, когда листья меняют цвет, растение начинает выглядеть невероятно эффектно. Более того, этот эффект сохраняется до первых заморозков, а иногда даже дольше. Кроме того, зимой бересклет остается декоративным: хотя он и сбрасывает листья, его побеги сохраняют декоративный вид, и он может выглядеть особенно эффектно.

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Благодаря декоративности и густой форме растение часто используют в качестве круглогодичной живой изгороди, которая выделяется среди других традиционных решений и обеспечивает отличную защиту от ветра и приватность.

Как выращивать

Крылатый бересклет не только прекрасно выглядит, но и легко выращивается, что делает его чрезвычайно привлекательным выбором для многих садоводов. Однако, чтобы раскрыть его полный потенциал, нужно правильно за ним ухаживать.

Главное – выбрать правильное место. В идеале оно должно быть солнечным, чтобы листья бересклета могли раскрыть свой яркий цвет. Подойдет и полутень, но цвет будет менее насыщенным.

Почва должна быть хорошо дренированной, с уровнем pH от слабокислого до щелочного. Избегайте влажной и тяжелой почвы. Также необходимо обеспечить правильный полив. Хотя кустарник устойчив к засухе, молодые растения после посадки и старые экземпляры нуждаются в нашей поддержке во время длительной жары.

Что касается удобрения, просто внесите универсальное комплексное удобрение под крылатый бересклет весной. Хорошая новость заключается в том, что обрезка кустарника не обязательна, поскольку он растет медленно и самостоятельно поддерживает хорошую компактную форму.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое полезное и ароматное растение можно посадить вместо лаванды.

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