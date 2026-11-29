Праздники ставят нас перед выбором между настоящей и искусственной елкой. У каждого решения есть свои преимущества и недостатки, которые стоит учесть перед покупкой.

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Вопреки распространенному мнению, искусственная елка не совсем экологична, хотя и удобна. Настоящие елки дороже и требуют больше усилий, но аромат это компенсирует, пишет OBOZ.UA.

Настоящая елка на праздники – преимущества и недостатки

Настоящая рождественская елка пахнет лесом и создает праздничную атмосферу в вашем доме. В конце сезона ее можно сдать на переработку или компостировать. Если вы беспокоитесь, что покупка такой елки приведет к истощению лесов, не волнуйтесь. Сегодня большинство настоящих елок выращивают на плантациях специально к Рождеству. По мере роста елка также поглощает углекислый газ из атмосферы, что способствует улучшению качества воздуха.

Однако настоящие деревья нуждаются в регулярном поливе. Они сбрасывают хвою, что способствует беспорядку в доме, и их нужно должным образом утилизировать после праздников. Их недостаток в том, что, в отличие от искусственных деревьев, они составляют ежегодную статью расходов в праздничном бюджете. Однако они гораздо экологичнее.

Цены на живые деревья варьируются в зависимости от вида и высоты.

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Искусственные елки не такие экологичные: развеем миф

Искусственные елки практичны, поскольку они не сбрасывают хвою и не требуют ухода. Еще одно преимущество заключается в том, что их можно использовать в течение многих лет и не нужно заменять каждый год. Однако это не делает искусственную елку более экологичной, чем настоящую. Пластик, из которого она изготовлена, может разлагаться в окружающей среде до 500 лет. Производство искусственной елки приводит к выбросам парниковых газов. Она также не пахнет как настоящая елка.

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Чтобы искусственная елка была экологически сопоставима с настоящей, она должна прослужить десятилетия. Самая экологичная искусственная елка – та, которая уже есть у вас дома. Однако, если вы рассматриваете возможность ее покупки, обратите внимание на бывшие в употреблении варианты.

Прежде чем это сделать, подумайте, есть ли у вас место для хранения пластиковой елки. Это одна из главных проблем ее использования наряду с экологическими проблемами.

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