Настоящие нарциссы, тираны и абьюзеры: 6 знаков зодиака, которые не созданы для отношений и семьи

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор на генераторы для пехотинцев Третьей штурмовой: осталось собрать 3 тыс. грнКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриЖенщина держит в руках банковскую карту и смартфон. Иллюстративное изображение"Вынесешь мусор – дам сотню": monobank запустил новую необычную функцию для родителей и детейРоссийский актер Панин вспомнил эпический конфуз с женой Януковича за кулисами театраРоссийский актер Панин вспомнил эпический конфуз с женой Януковича за кулисами театрароссийские оккупантыОккупанты вытесняют украинское население в Херсонской области и завозят россиян: в ГУР раскрыли подробности"Приказ применять оружие был": Турчинов ответил на упреки по поводу событий во время оккупации Крыма"Приказ применять оружие был": Турчинов ответил на упреки по поводу событий во время оккупации КрымаОстапчук после выезда из Украины вернулся к старой профессии и объявил тур: сколько стоит билет на его концертОстапчук после выезда из Украины вернулся к старой профессии и объявил тур: сколько стоит билет на его концертОККО уплатила 26,1 млрд грн налогов за девять месяцев 2026 годаОККО уплатила 26,1 млрд грн налогов за девять месяцев 2026 годаКличко показал один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов в Украине. ФотоКличко показал один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов в Украине. Фото

Настоящие нарциссы, тираны и абьюзеры: 6 знаков зодиака, которые не созданы для отношений и семьи

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read3 мин
1,7 т.
Настоящие нарциссы, тираны и абьюзеры: 6 знаков зодиака, которые не созданы для отношений и семьи
Илюстрация к гороскопу. Источник: Pexels

Когда вы возлагали большие надежды на ваши отношения, а они заканчиваются почти внезапно, это время для скорби. Вы задаетесь вопросом, что произошло, не понимая, что у каждого знака зодиака есть ужасные привычки в отношениях, которые влияют на то, как они любят. В отношениях каждого знака зодиака прослеживается определенная закономерность.

Астрология показывает, что на то, как люди любят друг друга и что побуждает их к расставанию, влияет не только совместимость, пишет Yourtango.

Понимание того, почему каждый знак зодиака плохо справляется с отношениями, даст вам цель, над которой нужно работать, и, будем надеяться, ваши отношения в будущем будут процветать.

Овен

Для Овнов романтические отношения заканчиваются, даже не начавшись, потому что они не относятся к ним с заботой и вниманием. Овны строят планы, но никогда не включают в них своего партнера, а потом удивляются, когда тот спрашивает их об этом.

Читайте также
Александр ТурчиновАлександр Турчинов
33,9 т.
Страшная тайна об оккупации Крыма: почему Украина не смогла защититься
33,9 т.
Страшная тайна об оккупации Крыма: почему Украина не смогла защититься
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
10,2 т.
Когда сажают озимый лук: благоприятные даты в ноябре
10,2 т.
Когда сажают озимый лук: благоприятные даты в ноябре
Анна ЯкубецАнна Якубец
8,7 т.
Лютые морозы или аномальное тепло: синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине
8,7 т.
Лютые морозы или аномальное тепло: синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине

Хотя Овны, возможно, и ожидали, что партнер перестанет с ними общаться, они не демонстрируют заинтересованности в долгосрочных отношениях. Сохранять спокойствие допустимо, но не до такой степени, чтобы полностью исключить партнера из своей жизни.

Телец

Тельцам сложно строить отношения из-за тщательно продуманной системы проверок и испытаний, которые они устраивают, чтобы убедиться в пригодности партнера. Но Тельцы тратят так много времени на то, чтобы убедиться, что человек достаточно хорош для них, что в конце концов у них заканчивается терпение, и они решают, что не стоит преодолевать все эти препятствия.

Тельцы не понимают, что потенциальный партнер не стремится доказывать свою состоятельность и заслужить их внимание. Иногда им нужно рискнуть и позволить событиям развиваться своим чередом.

Близнецы

Близнецы терпят неудачи в отношениях, потому что испытывают чувство сожаления после покупки и предпочитают оставлять себе выбор партнера. Они не хотят связывать себя обязательствами, если появится кто-то лучше.

Близнецам также не нравится, когда в отношениях возникают эмоциональные проблемы. Для них лучше держаться на расстоянии , и если их отношения не перерастут во что-то серьезное, то ничего страшного не произойдет. По крайней мере, для них самих.

Рак

Ракам ужасно сложно строить отношения, потому что они видят в них потенциал, которого на самом деле нет. Если партнер с самого начала честно признается, что не хочет серьезных отношений, Рак думает, что сможет переубедить его. Но Рак нечестен сам с собой .

Они не могут выбирать кого-то только потому, что это вызов, над которым нужно одержать победу. В следующий раз Ракам следует поверить, когда кто-то говорит, что ему это неинтересно, и двигаться дальше.

Лев

Львам некогда тратить время на "почти" и "недостаточно хорошо", поэтому они принимают твердое и взвешенное решение разорвать отношения. Хотя это лучше, чем обманывать человека и разбивать ему сердце, такой процесс делает Львов неспособными строить отношения. 

Лев знает, что он – идеальный партнер, и не хочет довольствоваться меньшим. К счастью, его уверенность в себе невероятно привлекательна, и люди тянутся к Львам, поэтому он, вероятно, недолго пробудет в одиночестве.

Дева

Девам часто не везет в отношениях, потому что они отдаляются от своего партнера. Когда Дева и ее вторая половинка находятся на разных этапах жизни, между ними нет позитивной связи, и Дева решает расстаться.

Они понимают, что не могут заставить себя построить отношения, особенно когда у обоих участников нет эмоциональных ресурсов для создания прочной связи. Это нисколько не утешает Деву в связи с потерей потенциальной второй половинки.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
Гороскопы
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!