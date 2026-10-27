Настоящие нарциссы, тираны и абьюзеры: 6 знаков зодиака, которые не созданы для отношений и семьи

Когда вы возлагали большие надежды на ваши отношения, а они заканчиваются почти внезапно, это время для скорби. Вы задаетесь вопросом, что произошло, не понимая, что у каждого знака зодиака есть ужасные привычки в отношениях, которые влияют на то, как они любят. В отношениях каждого знака зодиака прослеживается определенная закономерность.

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Астрология показывает, что на то, как люди любят друг друга и что побуждает их к расставанию, влияет не только совместимость, пишет Yourtango.

Понимание того, почему каждый знак зодиака плохо справляется с отношениями, даст вам цель, над которой нужно работать, и, будем надеяться, ваши отношения в будущем будут процветать.

Овен

Для Овнов романтические отношения заканчиваются, даже не начавшись, потому что они не относятся к ним с заботой и вниманием. Овны строят планы, но никогда не включают в них своего партнера, а потом удивляются, когда тот спрашивает их об этом.

Хотя Овны, возможно, и ожидали, что партнер перестанет с ними общаться, они не демонстрируют заинтересованности в долгосрочных отношениях. Сохранять спокойствие допустимо, но не до такой степени, чтобы полностью исключить партнера из своей жизни.

Телец

Тельцам сложно строить отношения из-за тщательно продуманной системы проверок и испытаний, которые они устраивают, чтобы убедиться в пригодности партнера. Но Тельцы тратят так много времени на то, чтобы убедиться, что человек достаточно хорош для них, что в конце концов у них заканчивается терпение, и они решают, что не стоит преодолевать все эти препятствия.

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Тельцы не понимают, что потенциальный партнер не стремится доказывать свою состоятельность и заслужить их внимание. Иногда им нужно рискнуть и позволить событиям развиваться своим чередом.

Близнецы

Близнецы терпят неудачи в отношениях, потому что испытывают чувство сожаления после покупки и предпочитают оставлять себе выбор партнера. Они не хотят связывать себя обязательствами, если появится кто-то лучше.

Близнецам также не нравится, когда в отношениях возникают эмоциональные проблемы. Для них лучше держаться на расстоянии , и если их отношения не перерастут во что-то серьезное, то ничего страшного не произойдет. По крайней мере, для них самих.

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Рак

Ракам ужасно сложно строить отношения, потому что они видят в них потенциал, которого на самом деле нет. Если партнер с самого начала честно признается, что не хочет серьезных отношений, Рак думает, что сможет переубедить его. Но Рак нечестен сам с собой .

Они не могут выбирать кого-то только потому, что это вызов, над которым нужно одержать победу. В следующий раз Ракам следует поверить, когда кто-то говорит, что ему это неинтересно, и двигаться дальше.

Лев

Львам некогда тратить время на "почти" и "недостаточно хорошо", поэтому они принимают твердое и взвешенное решение разорвать отношения. Хотя это лучше, чем обманывать человека и разбивать ему сердце, такой процесс делает Львов неспособными строить отношения.

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Лев знает, что он – идеальный партнер, и не хочет довольствоваться меньшим. К счастью, его уверенность в себе невероятно привлекательна, и люди тянутся к Львам, поэтому он, вероятно, недолго пробудет в одиночестве.

Дева

Девам часто не везет в отношениях, потому что они отдаляются от своего партнера. Когда Дева и ее вторая половинка находятся на разных этапах жизни, между ними нет позитивной связи, и Дева решает расстаться.

Они понимают, что не могут заставить себя построить отношения, особенно когда у обоих участников нет эмоциональных ресурсов для создания прочной связи. Это нисколько не утешает Деву в связи с потерей потенциальной второй половинки.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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