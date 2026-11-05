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Поймали счастливую звезду: два знака зодиака ждет большой финансовый успех

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read2 мин
8,8 т.
Поймали счастливую звезду: два знака зодиака ждет большой финансовый успех
Илюстрация к гороскопу. Источник: Создано с помощью ИИ

Два знака зодиака сейчас находятся в эре богатства и успеха. Наконец-то звезды сошлись, чтобы принести им желаемое богатство. Полнолуние в Овне в конце сентября ознаменовало начало новой главы.

Для этих знаков зодиака это будет период удачи и изобилия. Их карьера идет в гору, и, кажется, все складывается в их пользу. Октябрь – их месяц триумфа, пишет Yourtango

Близнецы

Будьте осторожны со своими желаниями, Близнецы. Что бы вы ни задумали сейчас, у вас есть сила этого достичь. По словам астролога Хелены Хатор, "нарастает импульс, который вы задали еще в апреле". Хотя тогда это могло казаться незначительным, сейчас эта энергия действительно влияет на вас. Она ведет вас в эпоху богатства и успеха.

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"По сути, вы достигнете огромной вехи", – продолжила Хатор. "Грядет нечто грандиозное, и люди вас поддержат". Это может быть связано с социальными сетями или издательской деятельностью. Так что, если вы подумывали о написании книги или публикации в интернете, сейчас самое время это сделать. Только не давайте обещаний, которые не сможете сдержать.

Хотя этот новый этап, несомненно, захватывающий, он не обходится без трудностей. Вы добиваетесь больших успехов в карьере, но не все в вашей жизни вас поддерживают. "Из-за квадратуры Венеры к Плутону возникает много напряженности в отношениях с коллегами, сотрудниками, людьми, с которыми у вас просто заключены контракты", – объяснил астролог. "Возможно, вам никогда не удастся сравняться с ними".

Если вам нужен совет: сосредоточьтесь на своих личных целях. Независимо от того, как вас воспринимают другие, вы будете ярко сиять. Оставайтесь верны своим мечтам и желаниям. За вами стоит сила Вселенной, и все возможно.

Рак

Готовьтесь, Рак. Ваша карьера вот-вот выйдет на новый уровень. "Вы начали что-то еще в апреле, и импульс был просто невероятным", – сказала Хатор. "Сейчас вы наблюдаете пик этой интенсивности. В вас много энергии Овна, и она вводит вас в новую успешную эру".

Замечательно то, что это богатство не достигнуто ценой вашего психического здоровья. Вы немало потрудились, но эта глава не об этом. "Станет ясно, где вы выгорели, где вам нужно наполнить свою чашу заново", – добавил астролог. "Просто убедитесь, что вы заботитесь о себе".

Вы начали сомневаться в том, что ваши финансы когда-либо смогут расти, главным образом потому, что ваши деньги были связаны с другими людьми. Возможно, платеж был задержан, или ваша зарплата не соответствовала вашим ожиданиям. В любом случае, сейчас ситуация меняется. Это может занять немного больше времени, чем вам хотелось бы, но вы обязательно разбогатеете.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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