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Спецоперация Нацгвардии: в Олешки посреди ночи с помощью дронов доставили почти 4 тонны помощи. Видео

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read3 мин
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Спецоперация Нацгвардии: в Олешки посреди ночи с помощью дронов доставили почти 4 тонны помощи. Видео
В ночь на 4 октября во второй раз проведена операция по доставке гуманитарного груза в Олешки. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Радио Свобода/Скриншот

В ночь на 4 октября гвардейцы 11-й бригады НГУ имени Михаила Грушевского и 34-го Херсонского полка Национальной гвардии во второй раз провели операцию по доставке гуманитарного груза в оккупированные Олешки в Херсонской области. С помощью беспилотников военнослужащие доставили в город почти 4 тонны помощи.

Об этом в Telegram сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский. По его словам, операцию провели гвардейцы во взаимодействии с 30-м корпусом морской пехоты, 34-й отдельной бригадой морской пехоты "Борисфен" и 79-м пограничным отрядом ГПСУ.

Что доставили в Олешки

Гуманитарный груз состоял из продуктов питания, медикаментов и детских наборов. Всего было подготовлено почти 400 посылок, и все они успешно дошли до адресатов.

Спецоперация Нацгвардии: в Олешки посреди ночи с помощью дронов доставили почти 4 тонны помощи. Видео

В Олешки с помощью дронов доставили помощь. Источник: Скриншот

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Отдельно Выговский отметил экипаж БПЛА "Перун", который в ходе операции не только доставил продукты, но и спас с оккупированной территории шесть животных.

Спецоперация Нацгвардии: в Олешки посреди ночи с помощью дронов доставили почти 4 тонны помощи. Видео

Олешки. Источник: Скриншот

Министр также поблагодарил всех, кто присоединился к операции, в частности общины, учебные заведения, благотворителей и волонтеров со всей Украины, которые собирали гуманитарную помощь.

Спецоперация Нацгвардии: в Олешки посреди ночи с помощью дронов доставили почти 4 тонны помощи. Видео

В Олешки с помощью дронов доставили помощь. Источник: Скриншот

"Пока россияне удерживают жителей оккупированных Олешек фактически в заложниках — без еды, воды и медикаментов, — наши подразделения продолжают делать все возможное, чтобы спасти украинцев от голода", — подчеркнул Выговский.

Напомним, в конце сентября украинские военные в очередной раз доставили в оккупированные Олешки гуманитарную помощь с помощью дронов. Тогда речь шла о самой крупной на тот момент доставке – около 4 тонн продуктов, однако российские оккупанты начали отбирать их у местных жителей, а людей, у которых находили нероссийские продукты, обвиняли в сотрудничестве с ВСУ.

Как писал OBOZ.UA, за первые восемь месяцев 2026 года в результате российской агрессии погибли или получили ранения 15 280 гражданских украинцев. В ООН назвали войну, развязанную Россией против Украины, "катастрофой", а число гражданских жертв в среднем составляло около 400 человек еженедельно.

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