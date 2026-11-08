Спатифиллум будет блестящим и здоровым: есть малоизвестный секрет

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Кто и как мог вывести из Украины десятки миллионов через криптовалютуКриптовалюта и банк экс-главы НБУ: кто и как мог вывести из Украины десятки миллионовЦена войны: хакеры, взломавшие Росстат, назвали точное количество россиян, убитых в УкраинеЦена войны: хакеры, взломавшие Росстат, назвали точное количество россиян, убитых в УкраинеУникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. ВидеоУникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. ВидеоЕще до начала любых переговоров: Bloomberg узнал об ультиматуме ЕС России по поводу войны в УкраинеЕще до начала любых переговоров: Bloomberg узнал об ультиматуме ЕС России по поводу войны в УкраинеСупертяжа-чемпиона из Москвы избили турецкие болельщики прямо в ринге за гнусную выходку после боя в Стамбуле. ВидеоСупертяжа-чемпиона из Москвы избили турецкие болельщики прямо в ринге за гнусную выходку после боя в Стамбуле. ВидеоТрамп обиженно ушел после того, как журналист назвал его "неудачником"Трамп обиженно ушел после того, как журналист назвал его "неудачником"Мужчина просматривает бумаги за столом в поврежденном офисе с разбитым окномСотни ФОПов больше не спасут крупный бизнес от налогов: что государство готовит предпринимателямРоссия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20Россия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20Этот знак зодиака переживет болезненное разочарование в ноябреЭтот знак зодиака переживет болезненное разочарование в ноябре"В школе нужно изучать только два предмета – математику и английский": в сети разгорелась бурная дискуссия"В школе нужно изучать только два предмета – математику и английский": в сети разгорелась бурная дискуссия
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Спатифиллум будет блестящим и здоровым: есть малоизвестный секрет

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
303
Спатифиллум будет блестящим и здоровым: есть малоизвестный секрет
Спатифиллум, уход. Источник: magnific.com

Спатифиллум считается неприхотливым комнатным растением, однако неправильный полив может постепенно привести к его гибели. Первыми признаками проблем обычно становятся коричневые кончики листьев и увядание.

Многие владельцы цветка пытаются исправить ситуацию, поливая его чаще, но причина может быть совсем в другом. Специалисты по уходу за растениями объяснили, почему для спатифиллума важно выбирать правильную воду.

Почему спатифиллум не стоит поливать водопроводной водой

Эксперты Prickle Plants предупреждают, что обычная вода из-под крана может негативно влиять на состояние спатифиллума. Особенно это касается воды с повышенным содержанием фтора, солей и других минеральных соединений. В отличие от многих комнатных растений, спатифиллум чувствителен к их накоплению, поскольку в природе растет в тропических регионах, где получает дождевую воду с низким содержанием растворенных минералов.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
19,3 т.
Во Львове после аварии на железной дороге закрывали центральный вокзал: что известно о задержках поездов
19,3 т.
Во Львове после аварии на железной дороге закрывали центральный вокзал: что известно о задержках поездов
София ЗакревскаяСофия Закревская
13,3 т.
Пять месяцев прятался от людей: на Львовщине поймали кота редкой породы, который сбежал на Прикарпатье. Фото
13,3 т.
Пять месяцев прятался от людей: на Львовщине поймали кота редкой породы, который сбежал на Прикарпатье. Фото
OBOZ.UAOBOZ.UA
10,8 т.
Турецкая яичница намного лучше классического варианта: как приготовить
10,8 т.
Турецкая яичница намного лучше классического варианта: как приготовить

Если регулярно использовать водопроводную воду, минеральные вещества могут постепенно накапливаться в почве. Из-за этого корни растения хуже поглощают влагу, даже если земля кажется достаточно увлажненной. Сначала на листьях появляются коричневые кончики, со временем они могут желтеть, а сам цветок – терять упругость и увядать. Поэтому специалисты советуют по возможности заменить водопроводную воду дождевой.

Как правильно поливать спатифиллум

Собирать дождевую воду можно в обычную чистую емкость, оставив ее на улице во время осадков. Подойдет также балкон или подоконник, если контейнер там надежно закреплен и не может упасть. Перед поливом растение стоит поставить в раковину, ванну или другое место, где есть возможность свободного стока лишней жидкости. Дождевую воду нужно осторожно налить непосредственно в почву и дождаться, пока она полностью вытечет из горшка.

Спатифиллум будет блестящим и здоровым: есть малоизвестный секрет

Как поливать спатифиллум. Источник: magnific.com

Важно не оставлять горшок в воде, которая собралась в поддоне, ведь постоянная чрезмерная влажность может привести к загниванию корней. После того как лишняя жидкость стечет, спатифиллум можно вернуть на привычное место. Такой способ полива помогает уменьшить накопление минералов в почве и поддерживать здоровье корневой системы. При надлежащем уходе у растения будут более крепкие листья, а его цветы останутся свежими и упругими.

OBOZ.UA предлагает узнать, как часто поливать "женское счастье", чтобы не навредить растению.

Похожие темы
Лайфхаки огород-садкомнатные растенияцветысоветуход
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!