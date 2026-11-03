Спатифиллум больше не будет сохнуть: что нужно сделать

Спатифиллум может быть довольно капризным комнатным растением. Одна ошибка в уходе – и его листья быстро начинают желтеть, буреть и засыхать.

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К счастью, самую распространенную причину такой проблемы несложно устранить. По данным британского бренда комнатных растений Grow Tropicals, чаще всего к этому приводит чрезмерный полив спатифиллума. Издание Express обратилось к его экспертам за советами, как спасти спатифиллум, который плохо себя чувствует.

В первую очередь нужно иметь в виду, что пожелтение листьев не всегда свидетельствует о проблеме: иногда это естественный процесс старения. Чаще всего так бывает, когда постепенно желтеет только один лист, почва в горшке не переувлажнена, а изменения происходят в течение нескольких недель, а не дней. Однако если одновременно желтеют несколько листьев, а их кончики начинают коричневеть, пора принимать меры.

Спатифиллумы родом из тропиков, где они приспособились к высокой влажности воздуха и достаточному количеству влаги в земле. Однако это не значит, что растение нужно часто и обильно поливать: чрезмерное усердие в этом вопросе может ему навредить.

Чрезмерный полив спатифиллума

В Grow Tropicals объясняют: "Желтые листья спатифиллума чаще всего свидетельствуют о чрезмерном поливе. Если несколько нижних листьев равномерно желтеют, а почва постоянно остается мокрой, это означает, что корневая система страдает. В переувлажненной земле корням не хватает кислорода, из-за чего они начинают гнить. В таком состоянии растение уже не может нормально поглощать воду, сколько бы ее ни добавляли".

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Специалисты специализированного ресурса Peace Lily Care также связывают одновременное пожелтение нескольких нижних листьев с избытком влаги или недостаточным дренажем. В условиях нехватки кислорода из-за избытка воды растение начинает экономить собственные ресурсы и поэтому сбрасывает листья.

Как спасти спатифиллум с пожелтевшими листьями

Прежде всего пожелтевшие листья нужно удалить. Если лист спатифиллума изменил цвет, зеленым он уже не станет. Поэтому цель состоит не в том, чтобы спасти поврежденную часть, а в том, чтобы предотвратить пожелтение следующих листьев. На саму обрезку понадобится примерно пять минут.

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Чтобы удалить лист, проследите за его черешком до основания растения и срежьте как можно ниже, но так, чтобы не повредить коронку. Не стоит вырывать листья руками: это может травмировать ткани у основания или задеть здоровые черешки. Полностью пожелтевшие нижние листья уже не восстановятся, а их удаление поможет растению выглядеть аккуратнее.

После этого полив нужно временно прекратить. Дождитесь, пока верхний слой почвосмеси начнет подсыхать, а перед следующим поливом проверьте влажность глубже, в зоне расположения корней. Если от земли чувствуется кислый запах, основание растения стало мягким или спатифиллум вянет, хотя почва остается мокрой, его нужно как можно скорее вынуть из горшка и осмотреть корни на наличие гнили.

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Как правильно поливать спатифиллум

Поливать растение стоит только тогда, когда верхняя половина почвосмеси в горшке полностью высохнет. Воду нужно лить так, чтобы она прошла через весь субстрат и вытекла через дренажные отверстия. Излишек воды из поддона после этого следует вылить.

Если поливать спатифиллум чаще, оставляя почву постоянно мокрой, корни не смогут полноценно получать из нее кислород и питательные вещества. Со временем чрезмерная влажность может привести к загниванию корневой системы, а это уже серьезная угроза для растения.

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